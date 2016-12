Ancelotti si rilassa con la pesca

Ha detto no al Milan per operarsi alla cervicale, ci ha provato anche il Marsiglia qualche giorno fa dopo l'addio di Bielsa, ma Carlo Ancelotti è irremovibile sulla decisione di prendersi un anno sabbatico. L'ex allenatore del Real Madrid è a Vancouver dove si diverte pescando salmoni, come testimonia la foto pubblicata sul suo account Twitter. "Ottima giornata di pesca" ha cinguettato un Ancelotti sorridente.