Ancelotti si prende il Bayern: "Costruirò sul lavoro di Guardiola"

Dopo un anno lontano dal campo, Carlo Ancelotti è pronto per una nuova avventura sulla panchina del Bayern Monaco nel segno dell'eredità lasciata da Guardiola, che anche se non ha vinto in Europa, ha dominato in Germania per tre anni: "Pep ha fatto un ottimo lavoro - ha detto l'ex tecnico del Milan - Non voglio cambiare troppo, ma costruire sul suo lavoro. Probabilmente ci vedremo prima dell'inizio della stagione".