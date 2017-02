Ancelotti, quel dito medio non va punito

Il procedimento aperto dalla Federazione calcio tedesca Dfb contro Carlo Ancelotti per il dito medio mostrato ai tifosi dell'Hertha Berlino dopo la partita di sabato scorso è stato archiviato. In compenso l'allenatore donerà spontaneamente una somma di 5.000 euro in beneficenza alla fondazione di Dfb.



Lo ha reso noto il Bayern Monaco con un comunicato, come riporta Bild online. Ieri la Dfb aveva aperto un'indagine nei confronti di Ancelotti chiedendogli di fornire la sua versione dei fatti in una dichiarazione scritta. Ancelotti aveva spiegato che il gesto era stata una reazione agli sputi ricevuti al termine del turbolento incontro, finito 1-1 grazie al pareggio del Bayern al 96mo minuto.