Ancelotti: "L'Italia? No. Invece al Milan tornerei" 

13:46 - Ospite al Grand Hotel Chiambretti, Carlo Ancelotti parla del suo presente e dei progetti futuri. Partendo dal passato: "Tornerei a Milanello? Certo che tornerei". No invece alla panchina della Nazionale: "Al momento non mi interessa fare il ct". Poi un pensiero per un suo ex pupillo: "Inzaghi ha fatto bene ad accettare la panchina del Milan". E, per ultimo, un pensiero per la Juve: "Mi piacerebbe incontrare i bianconeri in finale di Champions".

IL TESTO INTEGRALE DELL'INTERVISTA

Nel calcio ci vuole più culo o culatello?

"Più culo!"

Il Real Madrid ha vinto la coppa Intercontinentale con il San Lorenzo che è la squadra del Papa. Neanche davanti al Papa ti sei fermato…non hai paura di finire all’Inferno?

"A dire la verità ci è spiaciuto un po’, ma un consiglio al Papa lo possiamo dare: secondo me gli conviene diventare tifoso del Real Madrid".

Dopo 9 anni Moggi è uscito dall’incubo del processo su calciopoli. Ma Luciano Moggi è un carnefice o una vittima del sistema calcio?

"Io credo né vittima né carnefice. Ha fatto parte di un sistema che non era tanto chiaro in quel periodo e, a livello dirigenziale, visto che ci ho lavorato insieme, è stato uno dei migliori che ho conosciuto da questo punto di vista. Fortunatamente per il calcio italiano questa pagina, che non è stata bella, si è chiusa e si cerca di guardare avanti con le difficoltà che tuttora sta incontrando il calcio italiano…difficoltà di altro aspetto".

Ma la Juve fa bene a chiedere i danni alla Figc e alla Lega e a chiedere indietro i due scudetti oppure, da gran signora qual è dovrebbe sorvolare e andare avanti?

"Credo che si chiuda una pagina e deve chiudersi per tutti, quindi anche per la Juventus. È stata una pagina triste per il calcio italiano, ma che fortunatamente si è chiusa e credo che tutti dovrebbero guardare avanti con più ottimismo".

Alvaro Morata, giocatore che è stato con te al Real Madrid, ha detto che non tornerebbe mai al Real Madrid finchè ci sei tu. Cosa è successo?

"Il nostro è un mestiere nel quale non riesci ad accontentare tutti, soprattutto quei giocatori che hanno davanti giocatori più bravi. Morata ha avuto la difficoltà di avere davanti fuoriclasse come Benzema, Cristiano Ronaldo, Bale, quindi ha trovato difficoltà a giocare quello che lui pensava di giocare".

In una classifica degli allenatori più pagati Ancelotti risulta il secondo al mondo. Al primo posto c’è Mourinho e al terzo Guardiola: 18 milioni all’anno Mourinho, 15 Ancelotti e 13 Guardiola.

"Per quello che riguarda me, smentisco totalmente questa classifica… sono molti molti di più…" (scherza).

I proprietari del Real Madrid ti chiedono di vincere o di partecipare?

"L’obiettivo del Real Madrid è molto chiaro: ti danno tutte le possibilità per competere a tutti i livelli e in tutte le competizione quindi l’obiettivo è di vincere. Ma capitava lo stesso al Chelsea, al Paris Saint Germain o al Milan perché ogni squadra ha i suoi obiettivi e per un allenatore l’obiettivo che sia vincere una coppia o di salvarsi il lavoro non cambia".

Il lavoro di allenatore è molto stressante: Inzaghi in 8 mesi che sta al Milan ha preso 15 anni. Tu cosa consigli a Inzaghi e cosa ha fatto che non avrebbe dovuto fare? Secondo me prendere il Milan…secondo te?

"Secondo me ha fatto bene a prendere il Milan perché quando ti capita l’opportunità di allenare le grandi squadre la devi cogliere. Poi non è detto che le cose vadano sempre nel verso giusto. Credo che la qualità più grande per un allenatore sia la pazienza perché devi gestire tante situazioni e se non hai la testa fredda rischi di creare della confusione".

Lei viene da Reggio Emilia. Sente la mancanza del Parma visto che non c’è più nella geografia del calcio?

"Quello che è successo al Parma è molto molto triste. A parte la mia esperienza personale, da giocatore nelle giovanili e poi al mio debutto come allenatore, mi rattrista molto la cosa e mi auguro che una soluzione si possa in qualche modo trovare per far si che questa squadra non sparisca dal pianeta del calcio italiano".

Lei tornerebbe a Milanello?

"Certo che ci tornerei. È l’unico posto dove mi piacerebbe tornare. Sono 20 anni che faccio l’allenatore e sono 20 anni che, in questo periodo, mi chiedo dove sarò ad agosto. Ma non c’è nessuna novità a proposito della mia panchina".

Hai allenato in tante grandi squadre con presidenti, posso dire, un po’ ingombranti. Hai avuto gli oligarchi, gli sceicchi, gli imprenditori… Qual è stato quello che ha dato più problemi?

"I problemi sono sempre stati relativi perché un allenatore non deve stare tanto focalizzato sulla relazione che tiene con un presidente, ma sulla relazione con i giocatori. Ho sempre avuto un rapporto buono con tutti, non ho mai avuto intromissioni di nessun genere".

Berlusconi ti ha fatto la formazione?

"Non me l’ha mai fatta. Nessun presidente me l’ha mai fatta perché, come hai detto tu, mi danno tanti soldi, fatemi almeno fare la formazione. (scherza)".

C’è la possibilità che tu possa diventare l’allenatore della Nazionale Italiana con Conte che lascia la Nazionale e va al Milan?

"No, non credo sia possibile perché in questo momento mi piace ancora molto quello che sto facendo: allenare tutti i giorni, stare tutti i giorni sul campo. Avere un ruolo part-time in questo momento non mi darebbe entusiasmo".

Dopo la partita del clasico, quella del 2-1 allo stadio del Barcellona, il vostro ritorno a Madrid come è stato? Confuso, contestato?

"E’ stato un ritorno tranquillo perché dopo parecchie partite la squadra è tornata a giocare per come sa giocare e per come voleva giocare e credo che non sia importante la sconfitta, che sicuramente pesa, ma le sensazione per le prossime partite sono positive. C’era un po’ di dispiacere, ma con un occhio positivo alle prossime partite".

Pensi di incontrare la Juventus nella finale di Coppa dei Campioni?

"Spero di sì perché vorrebbe dire arrivare alla finale che, come dico sempre, è il primo obiettivo della stagione. E il secondo obiettivo è quello di vincerla".

A Madrid ci sono donne più belle rispetto all’Italia?

"L’Italia e la Spagna credo siano, a livello culturale e a livello di bellezza, molto simili. Trovi le belle donne sia in Spagna che in Italia".