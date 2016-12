Ancelotti: "Inzaghi grande allenatore? E' sulla buona strada"

10:41 - La rinascita del Milan ha fatto felice anche Carlo Ancelotti, ospite telefonico di Tiki Taka. "Inzaghi grande allenatore? Grandi ci si diventa con l’esperienza, anche se Pippo è sulla buona strada perché ha entusiasmo e allena una grande squadra. Il Milan, anche se può passare dei momenti di difficoltà, rimane un grande club", ha detto l'allenatore del Real Madrid, sulla strada verso il Mondiale per club in Marocco.

Su Diego Lopez: "Quando mi hanno chiesto informazioni ho detto sinceramente che era un ottimo portiere e sono contento che lo stia dimostrando, perché è anche un ragazzo serio". Adesso i Blancos si giocheranno il titolo mondiale: "Con il Real Madrid è stato un anno indimenticabile, ma ora dobbiamo chiuderlo altrettanto bene con il Mondiale per club. Il bis in Champions? E' un torneo imprevedibile, ma siamo competitivi e cercheremo di vincere anche quest’anno. Anche se si può essere competitivi e non vincere, la Champions è così". Un'ultima battuta sullo scudetto: "Chi vince lo scudetto? Una tra Juve e Roma, è facile anche se sarà più incerto dell’anno scorso: la Juve ha qualcosa in più, ma un punto di distacco è niente".