Ancelotti incorona CR7: "E' il miglior attaccante della storia del calcio"

Chissà cosa ne penserà Messi, ma tant'è. Nella rivalità tra la Pulce e Ronaldo, CR7 è il preferito di Ancelotti. Ormai è chiaro. E per motivare la sua scelta, il prossimo tecnico del Bayern ha parlato anche di alcuni dettagli tecnici legati al gioco di Cristiano, che in questa stagione ha segnato 41 gol in 38 partite.



"A Ronaldo non piace giocare con le spalle alla porta, preferisce trovare spazio sulle fasce e attaccare - ha spiegato l'allenatore italiano -. Con me la squadra giocava con il 4-3-3 e Cristiano partiva dalla fascia sinistra, ma abbiamo capito presto che a lui serve più libertà, libertà di coprire di più il campo e di andare dov'era l'azione". "Deve avere libertà assoluta, ed è una cosa positiva perchè diventa ancora più imprevedibile, ma lui deve sentire di essere totalmente libero in ogni parte del campo", ha aggiunto Carletto.