Ancelotti: il Clasico o il City. Gli inglesi lo aspettano

12:11 - Barcellona-Real Madrid, il Clasico: domenica sera, ore 21 al Camp Nou. Obiettivo scudetto e, si dice a Madrid, mirino su Carlo Ancelotti: se dovesse cadere... Non l'esonero, questo no: follia pensarlo. Nemmeno la sentenza che sia finita a Madrid a fine stagione: c'è la Champions, seppure col brivido forte -quest'anno perdente- con l'Atletico di Simeone. Ma se qualcosa si è interrotto nel feeling col Bernabeu, e quel qualcosa è autentico, ne sapremo di più domani sera. Partendo da una (quasi) certezza che gli inglesi sbandierano da qualche giorno: ovvero che il City avrebbe già messo al sicuro il contratto con Ancelotti per la prossima stagione.

Le quote dei bookmakers, di solito lungimiranti, a proposito di City-Ancelotti sono cadute negli ultimi giorni: da 20 a 1,80, segno che gli scommettitori insistono. Parecchio. E' un indicatore di sensazioni, ovvio, ma per quel che vale, vale la pensa tenerne conto. Il rapporto di lavoro tra Florentino Perez e il tecnico era ai massimi lo scorso maggio, con la conquisxta della Decima; si era ridotto assai in campagna acquisti estiva per divergenze di vedute, poi era esploso al top fino a Natale, con le 22 gare consecutive vinte dal Real, Mondiale compreso, e un dominio che pareva assoluto.

Poi quel fuoco si è spento, come quello del Real vincente, anche se ultimamente le cose sono un po' migliorate. Il Barca di Luis Enrique ha risolto la crisi e si è lanciato verso chissà quali mete e il Clasico, domani sera, ha il sapore di una sentenza. Non è ancora scritta. E quando lo sarà, non sarà definitiva. Ma quasi.