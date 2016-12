Ancelotti fra l'addio al Real e l'idea-Milan

GALLIANI: "NON SO NIENTE"Di Ancelotti e il Milan ha... parlato anche Adriano Galliani, dopo il vertice in Lega. Le sue parole: "Ancelotti? Muto, muto. Non so niente". Ecco, appunto. Massimo riserbo per un discorso-panchina che in casa-Milan è il punto di snodo verso la nuova stagione. E quel che (non) ha detto Galliani ha un significato: i colloqui con il tecnico procedono, tutti sanno (sappiamo) che non è facile, Ancelotti e il Real decideranno lunedì i loro destini ed è ovvio aspettare, come minimo, quella scadenza.