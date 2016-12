Ancelotti è nella storia: ha giocato la Champions con 7 club diversi

Quella contro il Rostov è stata una partita importante per il tecnico di Reggiolo. Oltre al risultato, netto e mai in discussione, c'era tutta la soddisfazione di guidare dalla panchina la settima squadra diversa in una competizione come la Champions. Sono passati quasi vent'anni dalla prima volta. Era la stagione 1997/98 quando si affacciò in Europa con il Parma. Concluse il girone eliminatorio con 9 punti, battendo Galatasaray e Borussia Dortmund, ma non bastarono per approdare ai quarti di finale.