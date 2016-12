Ancelotti contro Blatter: "Impossibile chiudergli la bocca, Pallone d'oro a Ronaldo"

13:41 - Non usa giri di parole, Ancelotti, per sostenere colui che in questo momento è il miglior giocatore del pianeta. Il tecnico del Real, interpellato sul Pallone d'oro, ha voluto replicare a Blatter, schierato dalla parte di Neuer: "Ciò che fa mi soprende sempre, ma cosa possiamo farci? E' impossibile chiudere la bocca al presidente della Fifa. Quest'anno, visto il rendimento di Cristiano, non possono esserci dubbi su chi vincerà il premio".

Martedì la Fifa ha comunicato la lista dei 23 candidati per il Pallone d'oro, che verrà assegnato il prossimo 12 gennaio. I favoriti sono sempre loro due, Cristiano Ronaldo e Messi, ma anche alcuni tedeschi come Neuer e Mueller - forti del Mondiale conquistato - hanno più di una chance. Ancelotti, però, ha le idee chiarissime: "Del Pallone d'oro se ne parla sempre tanto, ma quest'anno c'è poco da discutere. Se nella corsa stagione c'erano altri giocatori come Messi e Ribery che potevano vincerlo, quest'anno, visto il rendimento di Cristiano Ronaldo tra gol e titoli vinti, non possono esserci dubbi. Per questo le parole di Blatter non hanno senso".