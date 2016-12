30 novembre 2015 Amuleto Mandzukic: quando segna lui la Juve vince sempre La rinascita dei bianconeri è partita dal croato, Marchisio e Dybala: 4 vittorie e 1 pareggio nellʼultimo mese tra campionato e coppe

Manduzkic o Morata? In questo momento Allegri sta dando fiducia al croato e, nonostante i mugugni dello spagnolo e dei tifosi bianconeri, sono i numeri a dargli ragione. Perché sul dolce novembre della Juventus c'è proprio la firma dell'ex Atletico Madrid e Bayern Monaco. La squadra campione d'Italia in carica ha sempre vinto quando "SuperMario" è andato in gol in questa stagione, tra campionato e coppe: Atalanta, Empoli e Palermo in Serie A, Manchester City (due volte) in Champions League e Lazio in Supercoppa italiana. Insomma, una sorta di amuleto e forse anche per questo mister Max ha deciso di puntare forte su di lui nell'ultimo periodo. Da quando, cioè, è tornato dall'infortunio, che lo ha tenuto fuori per tre settimane a cavallo tra settembre e ottobre (2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio senza di lui complessivamente).





E se non è certamente la tecnica l'arma in più di "Mandzu", di sicuro lo sono personalità, generosità e dedizione alla causa comune. Una sorta di Llorente (per caratteristiche fisiche e di gioco) con la fame di Tevez, combinazione perfetta per rispondere alle richieste di Allegri. Ma se con Mandzukic in gol la Juve vince, con Claudio Marchisio in campo non perde mai. I bianconeri, infatti, con il "Principino" in regia sono imbattuti, sia in campionato, sia nelle coppe: 7 vittorie e 4 pareggi. L'altro giocatore indispensabile per la "Vecchia Signora" risponde al nome di Paulo Dybala. L'argentino ha messo il suo zampino nel 45% delle reti bianconere in campionato (9 su 20) tramite gol (6) o assist (3), proprio come la rete decisiva contro il Milan o il cross per la testa di Mandzukic a Palermo. E' così che gli ultimi 30 giorni juventini, dalla vittoria per 2-1 nel derby del 31 ottobre, al 3-0 della "Favorita" parlano di un bilancio quasi perfetto tra Italia ed Europa: quattro successi e un pareggio. Insomma, si può dire che la rimonta della Juve è partita sulle ali di Manduzkic, Marchisio e Dybala. Una brutta notizia per chi sperava di essersi tolto Buffon e compagni dai pretendenti allo scudetto.