Ammonizioni, si cambia: squalifica dopo il quinto "giallo"

Buone notizie per i mastini dal cartellino facile. Da questa stagione, infatti, per tutti i campionati dalla Serie A alla D la prima squalifica per somma di ammonizioni scatterà dalla quinta e non più dal quarto "giallo" . La decisione è stata presa dal Consiglio federale su proposta della Lega Serie A. Dopo la quinta ammonizione, le altre squalifiche scatteranno dopo altri 5 cartellini, poi quattro, tre, due e una sanzione.

La Federazione, dunque, modifica così l'articolo 19 comma 9 del Codice di Giustizia sportiva in materia di sanzioni per cumulo di ammonizioni di calciatori. Una novità importante soprattutto per i giocatori più aggressivi, che ora avranno a disposizione un "giallo" in più prima di essere fermati per un turno.



Ma non è tutto qui. Il Consiglio federale, infatti, ha deliberato l'utilizzo di due arbitri addizionali per le gare di campionato di Serie A, per la finale di Coppa Italia e la Supercoppa. Oltre agli arbitri di porta, come annunciato da tempo, questa stagione nella massima serie farà il suo esordio la goal line technology.