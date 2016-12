Amichevoli: Vidal salva il Cile, James lancia la Colombia

11:21 - Pareggio in volata per il Cile che si salva proprio allo scadere contro la Bolivia. Ci pensa lo juventino Arturo Vidal con un calcio di rigore al 91' a firmare il definitivo 2-2 della Roja contro l'ostica formazione andina che aveva trovato il momentaneo 1-0 sfruttando un errore in retropassaggio dell'interista Medel. Vittoria per la Colombia che in New Jersey batte 1-0 il Canada: decisiva la perla dell'asso del Real James Rodriguez al 76'.

Ci pensa Arturo Vidal a salvare il Cile nell'amichevole contro la Bolivia. Il centrocampista della Juventus ha giocato tutta la gara a dispetto delle voci sui soliti fastidi al ginocchio e alla fine è stato decisivo perchè ha firmato il definitivo 2-2 trasformando un rigore generoso al 91' per fallo in area su Hernandez. La Bolivia ha dato filo da torcere alla Roja di Sampaoli visto che è andata per due volte in vantaggio con Saucedo al 13' e al 51': sul primo gol evidente l'errore del mediano dell'Inter Gary Medel ha liberato l'attaccante avversario a tu per tu col proprio portiere con un retropassaggio scellerato. Di Aranguiz il momentaneo 1-1 del Cile.



In New Jersey la Colombia, con gli "italiani" Guarin, Zapata, Armero, Cuadrado, Zuniga e Carbonero, vince di misura 1-0 contro il Canada. Decisiva una perla di James Rodriguez al 76': l'asso del Real Madrid subisce fallo ai 30 metri dalla porta, un compagno batte veloce la punizione toccando ancora per James che scocca un missile di sinistro che non dà scampo al portiere.



Nelle altre amichevoli gli Stati Uniti vengono raggiunti sull'1-1 dall'Honduras nel finale (Figueroa all'86'), il Perù batte 1-0 il Guatemala mentre l'Ecuador stravince 5-1 sul campo di El Salvador.