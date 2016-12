Amichevoli: uno-due Brasile, la Colombia fa tris

Tutto facile per il Brasile che sceglie un avversario morbidissimo per l’ultimo test prima dell’esordio – sabato contro l’Ecuador - nella Coppa America del Centenario. Al Dick's Sporting Goods Park di Denver i verdeoro di Dunga sbloccano il risultato al 2' con Jonas che in mischia ribadisce a rete una respinta di Penedo su tiro a botta sicura di Elias. Panama si limita a fare da sparring partner e il Brasile nel secondo tempo gioca in scioltezza. Hulk si divora il raddoppio di testa, ma il 2-0 è solo questione di tempo: arriva al 73' quando Gabriel, su svarione della difesa panamense dopo un lancio di Dani Alves, trova l’angolino col piatto sinistro. Per Gabigol primo gol in Nazionale all’esordio.



Cala il tris la Colombia che al Marlins Park di Miami non deve faticare troppo per avere la meglio su Haiti. La squadra di Pekerman vince 3-1 e si gode la prodezza di Cuadrado, che firma il 2-1 con uno scavetto sull’uscita del portiere. Per i cafeteros a segno anche Dayro Moreno e Roger Martinez, entrato al 46' per sostituire uno spento Carlos Bacca. Di Guerrier al 35' il gol del momentaneo 1-1 di Haiti. In Coppa America la Colombia esordirà il 3 giugno contro gli Stati Uniti.