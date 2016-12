Amichevoli: tutto facile per Barcellona e United

Esordio vincente per il Barcellona nell'edizione statunitense dell'International Champions Cup: a Pasadena i Campioni d'Europa in carica si sono imposti 2-1 sui Los Angeles Galaxy di Steven Gerrard e Robbie Keane. A segno il solito Luis Suarez e Sergi Roberto . A Berkeley il Manchester United trova la seconda vittoria in questa competizione: 3-1 al San Josè Earthquakes, con tanto di primo gol con la maglia dei 'Red Devils' di Memphis Depay.

A fare notizia, nella prima amichevole stagionale del Barcellona, sono soprattutto le assenze: mancano ovviamente Messi, Mascherano e Bravo, oltre che a Dani Alves e Neymar, a cui vanno aggiunti i neo-acquisti Vidal e Arda Turan. Spicca però il vuoto lasciato da un certo Xavi, che dopo sedici anni non inizia la stagione in blaugrana. Partita comunque a senso unico, che si sblocca solo a fine primo tempo: assist in rovesciata di Bartra, controllo e rete di Luis Suarez, che torna ad esultare dopo il gol in finale di Champions League. Il raddoppio arriva nella ripresa con Sergi Roberto, assistito dai 'canterani' Sandro e Munir. Nel finale c'è spazio anche per il gol di Tommy Meyer che fissa il punteggio sul 2-1. Tra i più positivi c'è Adriano, dato per partente in direzione Roma, sponda giallorossa. A Pasadena cornice di pubblico stupenda con 93mila spettatori, 93.226 per la precisione. Il record di pubblico per uno stadio statunitense con una squadra dell'Mls in campo.

Nessun problema nemmeno per lo United, che sale a quota 6 punti in classifica: Van Gaal si affida di nuovo a Darmian sulla fascia, schierando Depay a supporto di Rooney. Ci pensa Mata ad aprire le marcature al 32', quindi una manciata di minuti dopo arriva il raddoppio di Memphis (così come ha voluto scrivere sulla maglia l'olandese): per lui si tratta del primo gol con la maglia dei 'Red Devils'. La rete del San Josè giunge poco dopo con Alashe, mentre nella ripresa è il giovanissimo Andreas Pereira (classe 1996) a chiudere i conti per il definitivo 1-3.