Amichevoli: tris Croazia, Turchia bloccata

Successo tutto "italiano" per la Croazia, che rifila un sonoro 3-1 in amichevole alla Russia: a Mosca il ct Cacic può esultare grazie alle reti di Kalinic, Brozovic e Mandzukic. La Turchia non decolla contro la nuova Grecia di Skibbe (0-0), mentre Slovacchia e Polonia s'impongono con il medesimo risultato (3-1) superando rispettivamente Islanda e Repubblica Ceca. Passeggia il Portogallo (2-0 al Lussemburgo), Austria ko con la Svizzera.