Amichevoli: tonfo Inghilterra, Bosnia ok

TUTTI I RISULTATI A Wembley l'Olanda riporta l'Inghilterra coi piedi per terra . La nazionale di Roy Hodgson, dopo il successo per 3-2 in casa della Germania, aveva alzato le proprie quotazioni in vista di Euro 2016 ma il tonfo casalingo contro la nazionale Oranje, a sua volta reduce dal ko interno contro la Francia, riporta gli inglesi al ruolo di possibile outsider. Primo tempo tambureggiante con azioni da una parte e dall'altra: al 41' è l'Inghilterra a trovare il vantaggio con Vardy , bomber del Leicester di Ranieri, che da due passi devia in rete il centro basso di Walker, smarcato da un assist illuminante di Barkley. La ripresa si apre con un calcio di rigore per l'Olanda per fallo di mano di Rose su cross di Narsingh: Janssen spiazza Forster e firma l'1-1 al 55'. Incassato il pari, l'Inghilterra si rianima e sfiora il vantaggio col solito indemoniato Vardy , il cui missile da fuori è però deviato in angolo da Zoet. Nel momento migliore degli inglesi, l'Olanda raddoppia: lo firma al 77' Narsingh con un tiro a porta vuota su assist di Janssen, liberatosi però con un evidente fallo su Jagielka non ravvisato dall'arbitro. Nel finale l'Inghilterra ci prova ma a sorridere è l'Olanda di Blind. Successo esterno anche per la Bosnia che vince 2-0 sul campo della Svizzera del ct Petkovic e dello juventino Lichtsteiner: i gol sono firmati dai due assi Dzeko e Pjanic , entrambi della Roma. L'attaccante sblocca il risultato al 14' con un bel destro in diagonale mentre nella ripresa il centrocampista raddoppia su calcio di punizione . Piazzato decisivo anche per la Serbia di Ljajic e Maksimovic che passa 1-0 in Estonia: la firma è dell'ex laziale Kolarov col suo proverbiale mancino. La Macedonia di Pandev perde 2-0 in casa contro la Bulgaria: in gol Rangelov e l'ala del Frosinone Tonev ; la Grecia di Moras e Oikonomou cade 3-2 fra le mura amiche contro l'Islanda; la Norvegia vince 2-0 il derby scandinavo con la Finlandia; la Scozia piega 1-0 la Danimarca con rete di Ritchie; la Turchia passa 2-1 in Austria: al vantaggio di Januzovic replicano Calhanoglou e Ardan Turan a cavallo della pausa.

TUTTI I RISULTATIEstonia-Serbia 0-1 [81' Kolarov]

Novanta minuti in campo per Adem Ljajic, mentre Maksimovic ha giocato solo i primi 45'.



Montenegro-Bielorussia 0-0

Non è sceso in campo Stevan Jovetic, rimasto in panchina per tutti i 90'.



Georgia-Kazakistan 1-1 [36' Nurgaliyev (K), 38' Gelashvili (G)]



Macedonia-Bulgaria 0-2 [65' Rangelov, 87' Tonev]

In campo per tutti i 90 minuti sia Pandev (Genoa) che Chochev (Palermo). Ingresso positivo per Tonev: entrato all'84', va a segno 3 minuti più tardi.



Grecia-Islanda 2-3 [19' Fortounis su rig. (G), 31' Fortounis (G), 35' Traustason (I), 70' Ingason (I), 81' Sigthorsson (I)]

Partita che ha visto in campo molti giocatori della Serie A. 90' in campo per Oikonomou (Bologna) e Moras (Verona), in campo anche Torosidis (Roma), Tachtsidis (Genoa), Hallfredsson (Udinese).



Gibilterra-Lettonia 0-5 [46' e 84' Ikaunieks, 53' Dubra, 57' Sabala, 82' Visnakovs']



Norvegia-Finlandia 2-0 [57' Inge Berget, 83' Johansen]

In campo per tutta la partita nelle file della Finlandia il centrocampista del Chievo Hetemaj.



Lussemburgo-Albania 0-2 (63' Sadiku, 75' Cikalleshi)



Austria-Turchia 1-2 [22' Junozovic (A), 43' Calhanoglu (T), 57' Arda Turan (T)]



Svezia-Repubblica Ceca 1-1 [14' Berg (S), 26' Vydra (RC)]

Il rosanero Hiljemark gioca il secondo tempo.



Svizzera-Bosnia 0-2 [15' Dzeko, 84' Pjanic]

Lichtsteineri, titolare, e capitano, nella Svizzera: in campo 65'. Nella Bosnia 90' per Dzeko e Lulic, 73' per Pjanic e 85' per l'altro giallorosso Zukanovic.



Germania-Italia 4-1 [24' Kroos (G), 44' Goetze (G), 58' Hector (G), 75' Ozil su rig. (G), 82' El Shaarawy (I)]



Irlanda-Slovacchia 2-2 [14' Stoch (S), 21' Long (I), 24' McClean (I), 44' aut. McShane (I)]

Capitan Hamsik in campo per tutta la partita.



Portogallo-Belgio 2-1 [20' Nani (P), 40' Cristiano Ronaldo (P), 63' Lukaku (B)]

Partita intera per Nainggolan, 67' per Mertens.



Francia-Russia 4-2 [8' Kante (F), 38' Gignac (F), 56' Kokorin (R), 62' Payet (F), 68' Zhirkov (R), 76' Coman (F)]

Evra ha giocato tutto il match finendo leggermento acciaccato, mentre Pogba è stato sostituito al 70'.



Inghilterra-Olanda 1-2 [41' Vardy (I), 51' Janssen su rig. (O), 77' Narsingh (O)]



Scozia-Danimarca 1-0 [8' Ritchie]