Amichevoli: super Fiorentina, battuto anche il Chelsea

Paulo Sousa sembra aver trasmesso entusiasmo alla squadra. I viola giocano a viso aperto contro il Chelsea, mostrando di sapere cosa fare. Il 4-2-3-1 che sceglie l'allenatore nel primo tempo mette in difficoltà Mourinho. Mati Fernandez è bravo a farsi trovare tra le linee e dopo 2 minuti costringe Begovic alla grande parata. Al 34' la Fiorentina passa, diagonale di Alonso, Begovic non trattiene e Gonzalo Rodriguez da due passi non sbaglia. Prima del gol, altra occasione per i toscani, gran tiro di Vecino che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa Sousa inserisce anche Pepito Rossi e Bernardeschi, il ritmo del match cala vistosamente, ma i due mostrano una buona intesa. Positiva anche la prova di Gilberto come esterno offensivo. Finale di partita acceso, Mourinho se la prende con il quarto uomo per la lentezza nei cambi, invocando un maxi recupero. L'arbitro concede 5 minuti extra, ma la Fiorentina si difende con ordine e porta a casa un successo che fa aumentare la fiducia in vista dell'inizio del campionato.