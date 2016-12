Amichevoli: successi risicati per Brasile e Cile

13:00 - Nelle amichevoli d'oltre oceano vincono di misura Brasile e Cile. La Seleçao di Carlos Dunga, impegnata in New Jersey, batte non senza soffrire la Costa Rica per 1-0: decisivo un gol in avvio di gara di Hulk, poi nella ripresa l'arbitro annulla due gol regolari di Ruiz e Douglas Costa. A Santiago invece la Roja di Sampaoli, senza Vidal rispedito a casa, batte 3-2 il Paraguay: decisiva la rete nel finale di Alexis Sanchez.

BASTA HULK

In New Jersey il Brasile del ct Dunga, che schiera titolare l'interista Miranda, batte 1-0 la Costa Rica del nuovo ct Oscar Ramirez. La Seleçao trova il gol partita in avvio: al 10' lancio lungo di Danilo, il difensore del Palermo Gonzalez copre male il pallone, lo perde sul pressing di Hulk che da dentro l'area realizza di sinistro sul primo palo. Nella ripresa annullati due gol per fuorigioco rivelatosi poi inesistente: il potenziale 1-1 dei Ticos con Ruiz e il raddoppio verdeoro di Douglas Costa. Nel Brasile spazio anche a Kakà: per l'ex milanista circa 25 minuti di gioco.

DECIDE SANCHEZ

A Santiago il Cile vincitore della Copa America batte 3-2 il Paraguay. Il ct Sampaoli, senza l'infortunato Aranguiz e Vidal, rispedito a casa, si affida in mezzo al campo a Marcelo Diaz e Felipe Gutierrez. E proprio Gutierrez, asso del Twente, è protagonista con due reti, quello del vantaggio all'8' con un tap in da distanza ravvicinata, e quello del 2-2 al 64' a porta vuota su assist di Isla dopo i gol del Paraguay in avvio di ripresa con Fabbro e Benitez. Nel finale è di Alexis Sanchez il gol partita all'82': l'ex Udinese si fa trovare sul secondo palo e realizza di destro punendo il buco della difesa avversaria.