Amichevoli: stasera Italia-Romania, Bologna è blindata

A quattro giorni dagli attentati di Parigi, l'Italia torna in campo per un'altra amichevole: stasera, in una Bologna blindata, gli azzurri di Conte sfidano la Romania nel tentativo di riscattare la sconfitta rimediata venerdì a Bruxelles contro il Belgio. Allo stadio Dall'Ara è previsto un ingente spiegamento di forze dell'ordine: la Digos è in allerta già da diversi giorni, i controlli agli ingressi saranno rafforzati.

Il ko contro il Belgio ha fatto suonare il campanello d'allarme in casa Italia e stasera la Nazionale azzurra è chiamata a cancellare i dubbi con una prestazione di livello: di fronte avrà una Romania che sulla carta non appare certo insuperabile, ma che ha comunque già staccato il biglietto per la fase finale di Euro 2016 qualificandosi seconda nel Girone F vinto dall'Irlanda del Nord. Conte cambia qualcosa rispetto alla sfida di Bruxelles: in difesa Chiellini dovrebbe essere dirottato sulla sinistra con Barzagli centrale in coppia con Bonucci. A centrocampo Florenzi ed El Shaarawy dovrebbero agire larghi in un centrocampo a quattro completato da Marchisio e Soriano. In attacco confermato il tandem Eder-Pellè.



I precedenti: Italia e Romania si sono affrontate in 16 occasioni con un bilancio di 10 vittorie azzurre, 4 pareggi e 2 successi rumeni. Gli unici due precedenti in una fase finale risalgono agli Europei 2000 e 2008. Al Re Baldovino di Bruxelles, nei quarti di Euro 2000, gli azzurri si imposero 2-0 grazie alle reti di Totti ed Inzaghi; otto anni dopo al Letzigrund di Zurigo arrivò un 1-1 firmato da Mutu e Panucci, un pari che sembrava pregiudicare la possibilità degli uomini di Donadoni di volare ai quarti. L'Italia invece passò il girone grazie al 2-0 sulla Francia e alla contemporanea vittoria dell'Olanda proprio sulla Romania, ma ai quarti venne sconfitta ai rigori da una Spagna che avrebbe poi vinto la manifestazione. L'ultimo precedente tra azzurri e Romania risale al 2010 in una delle amichevoli successive al disastroso Mondiale sudafricano: a Klagenfurt finì 1-1 con reti di Marica e Quagliarella.