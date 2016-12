Amichevoli: spettacolo Roma, 3-1 a Valencia

Allo stadio Mestalla la Roma si aggiudica il Trofeo Naranja battendo 3-1 il Valencia, formazione che sfiderà il Monaco nei playoff di Champions League.

I giallorossi, dopo le sconfitte con Sporting Lisbona e Barcellona, si riscatta con una bella prestazione: incisivo e spumeggiante nella prima frazione, solido nella ripresa. La squadra di Garcia parte forte e al 9' sblocca il risultato con Salah, all'esordio assoluto, che insacca dopo i due pali consecutivi di Gervinho, lanciato nello spazio da Totti.

Al 20' la Roma raddoppia con Totti che riceve in area e col destro in rasoterra trafigge Ryan, colto in controtempo: il capitano finalizza una ripartenza lanciata da Gervinho e rifinita dagli assist di Salah e Pjanic. Prima dell'intervallo il Valencia reagisce forte: De Paul colpisce la traversa, De Rossi salva sulla linea e Szczesny chiude in uscita.

Al 30' però i padroni di casa trovano il gol che riapre il match con Feghouli che approfitta di un errore di Yanga Mbiwa e si invola verso Szczesny, trafitto col rasoterra.

Nella ripresa la girandola di cambi e il tris della Roma: al 55' Totti serve Gervinho, devastante e in assoluto il migliore dei suoi, che controlla, entra in area e fulmina Ryan con un chirugico diagonale di destro. Nel finale c'è spazio anche per Iago Falque che sfiora il poker al 91' mettendo alto sulla traversa.