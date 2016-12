19 luglio 2016 23:16 Amichevoli: sorrisi per Ranieri e Mazzarri, ok Leicester e Watford Le Foxes vincono 2-1 con lʼOxford United, gli Hornets sʼimpongono 3-1 sullʼUnion Berlino

Serata estiva che sorride a due degli allenatori nostrani d'oltremanica: il Leicester di Claudio Ranieri vince 2-1 nell'amichevole d'esordio sul campo dell'Oxford United, mentre il Watford di Walter Mazzarri in precedenza si era imposto 3-1 sui tedeschi dell'Union Berlino. Un successo in rimonta per i campioni d'Inghilterra: vantaggio iniziale della formazione di terza serie, pareggio di Gray e gol del sorpasso Foxes firmato da Shlupp.

LA GARA DEL WATFORDSe le amichevoli estive non sono mai troppo indicative, Walter Mazzarri può comunque dormire sereno questa sera: il Watford batte 3-1 l'Union Berlino, stessa squadra che due giorni fa aveva giustiziato l'Udinese di Beppe Iachini, e trae indicazioni positive nella fase di preparazione alla prossima premier League. Su tutte un Ighalo apparso in forma smagliante: sua la prima sgambata dalla quale nasce il gol di Capoue, con il nigeriano che crossa basso per l'ex Tottenham il quale beffa il portiere grazie anche a una deviazione. Al 12' dunque gli Hornets sono già in vantaggio, Ighalo potrebbe addirittura raddoppiare prima che l'Union si faccia vedere in un paio di occasioni: bravi, nelle circostanze, Prodl e Alauskis a sventare la minaccia tedesca.



Prima dell'intervallo Doucoure commette fallo in area, dal dischetto si presenta capitan Deeney e al riposo il Watford è già avanti 2-0. Nella ripresa spazio ai cambi, con i debutti di Christian Kabasele, difensore ex Genk, e quello di Camilo Zuniga, vecchio pallino di Mazzarri dai tempi del Napoli. Segna però l'Union Berlino, che al 70' accorcia le distanze con un tiro ravvicinato di Thiel, anche se a chiudere i giochi ci pensa un quarto d'ora dopo Berghuis: Holebas taglia il campo, diagonale dell'olandese sul secondo palo e 3-1 finale per il Watford.