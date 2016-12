Amichevoli: sorride la Fiorentina, scivola la Lazio

La Fiorentina batte 2-0 il Carpi nella sua terza e ultima amichevole a Moena. Buon test per la squadra di Paulo Sousa, soprattutto per il rientrante Giuseppe Rossi, autore nella ripresa di belle giocate e anche dell'assist per il secondo gol firmato da Borja Valero, che si aggiunge a quello del vantaggio siglato su punizione da Ilicic. Sconfitta invece la Lazio che cede al Vicenza 1-0: nella ripresa entrano i titolari biancocelesti ma in rete ci va Vita.

Paulo Sousa può sorridere, contro il Carpi si rivede in campo Giuseppe Rossi, reduce da un lungo stop per infortunio. Pepito gioca solo una ventina di minuti nella ripresa, quanto basta per prendere per mano la squadra con due o tre giocate delle sue e con l'assist per il raddoppio servito a Borja Valero. Il match lo sblocca Ilicic al 5' del secondo tempo: punizione dal limite, palla leggermente deviata e portiere battuto. Arriva, invece, una sconfitta per la Lazio contro il Vicenza: decide una rete di Vita al 68'. Preoccupazione per il talento biancoceleste Morrison, costretto ad abbandonare il campo dopo soli 20' minuti a causa di una distorsione alla caviglia