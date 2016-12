Amichevoli: rimontona Inghilterra, Germania ribaltata

L' Inghilterra ribalta la Germania e coglie un prestigioso successo in vista di Euro 2016. All'Olympiastadion di Berlino finisce 3-2 per gli uomini di Hodgson : i tedeschi si portano sul doppio vantaggio con Kroos e Gomez , ma nella ripresa le reti di Kane, Vardy (meraviglioso colpo di tacco) e Dier al 91' ribaltano la situazione. Festa grande per i tifosi inglesi, la Germania esce invece tra i fischi del suo pubblico.

4-2-3-1 per entrambe le formazioni, con Loew che lancia dal primo minuto il romanista Rudiger, veste con la fascia di capitano lo juventino Khedira e mette al centro dell'attacco l'ex Fiorentina Mario Gomez, protagonista di una seconda giovinezza al Besiktas. Hodgson risponde dando fiducia a Kane al centro dell'attacco, finisce inizialmente in panchina il bomber del Leicester di Ranieri Vardy. Sin dall'inizio gioca meglio l'Inghilterra, ma è la Germania a chiudere in vantaggio un opaco primo tempo con la botta di Kroos, che al 43' coglie impreparato il portiere Butland (costretto ad uscire per infortunio poco dopo).

La ripresa è invece scoppiettante: la Germania inizia alla grande trovando il 2-0 al 57' con Gomez, che inzucca in rete un perfetto assist di Khedira. L'Inghilterra si scuote e al 61' Kane, con una grande azione personale chiusa da un diagonale imprendibile, riapre la contesa. Hodgson toglie proprio il bomber del Tottenham per Vardy, che al 74' devia in gol con un bellissimo colpo di tacco l'assist dalla destra di Clyne. La gara sembra finita, ma al 91' Dier schiaccia di testa un angolo di Henderson e regala un clamoroso successo in rimonta all'Inghilterra. Brutta botta per la Germania, che martedì ospiterà l'Italia all'Allianz Arena di Monaco.