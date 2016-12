Amichevoli: Rashford-gol, l'Inghilterra piega 2-1 l'Australia

Dopo il debutto con doppietta in Europa League e quello, ancora con doppietta, in Premier League, il predestinato Rashford va a segno anche nell'esordio con la Nazionale inglese e prenota un biglietto per la Francia: Hodgson gli concede fiducia allo Stadium of light preferendolo a Kane, il classe 1997 ci mette tre minuti per ripagarla. Letale da centroarea, 1-0 Inghilterra e terzo più giovane marcatore della storia dell'Inghilterra, dopo Rooney e Owen. L'Australia non ci sta a fare da sparring partner e crea diverse occasioni da gol, mettendo in mostra qualche crepa nella retroguardia dei Tre Leoni. Per il raddoppio serve il solito Rooney, entrato all'intervallo per Lallana: a dieci minuti dal suo ingresso ecco il velo di Rashford, la sgroppata a sinistra di Sterling con cioccolatino per il compagno. L'asso dello United firma il suo gol numero 52 con la maglia della Nazionale. C'è spazio anche per il gol, meritato, dei Socceroos, arrivato grazie ad una goffa autorete di Dier.



Una Croazia piena zeppa di "italiani" supera 1-0 la Moldavia: in campo Vrsaljko, Strinic, Brozovic, Badelj, Perisic e Kalinic, con Mandzukic solo in tribuna. A segnare, su assist dell'esterno nerazzurro ex Wolfsburg, è però Kramaric con un preciso destro da centro area al 9'. Una manciata di minuti dopo è il terzino del Sassuolo a centrare il palo, mentre tra gli ospiti è lo scaligero Ionita a mettersi in mostra. Finisce 1-1 il match dell'Aviva Stadium di Dublino: Long (compagno di Pellé al Southampton) alla mezz'ora porta in vantaggio l'Irlanda (inserita nel girone dell'Italia a Euro 2016), mentre Luuk De Jong firma il pareggio dell'Olanda (in formazione rimaneggiata) nel finale. Buone notizie per la Roma: Strootman parte titolare, giocando settanta minuti con la fascia di capitano al braccio.