Amichevoli: pokerissimo Cile, Vidal e Medel positivi

10:37 - Il Cile cala il pokerissimo nell'amichevole tutta sudamericana contro il Venezuela: allo stadio CAP di Talcahuano la Roja si impone con un netto 5-0 grazie alle reti di Sanchez, Valdivia, Edu Vargas, Millar ed Hernandez. Non segnano ma confezionano comunque ottime prestazioni gli "italiani" in campo: Vidal, impiegato per 76 minuti, colpisce un palo, mentre Medel, schierato nell'insolita posizione di difensore centrale, chiude senza sbavature.

Una goleada che conferma l'ottimo momento di forma della truppa di Sampaoli. Apre le marcature Sanchez con un colpo di testa al 17', raddoppia nel recupero del primo tempo Valdivia grazie alla complicità del portiere avversario. Nella ripresa la Roja dilaga ma Vidal non riesce ad andare a segno: il suo destro da fuori area trova solo il legno. Applausi per Medel che gioca impeccabilmente da centrale di difesa e fa masticare amaro gli interisti che non lo potranno avere nel derby a causa dell'espulsione rimediata col Verona. Solo uno scampolo finale di partita invece per l'atalantino Carmona e il genoano Pinilla.