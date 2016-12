Amichevoli: pennellata di Valbuena, la Francia piega il Portogallo

La Francia si conferma un'autentica bestia nera per il Portogallo . Allo stadio José Alvalade di Lisbona i transalpini battono 1-0 la Nazionale allenata da Fernando Santos grazie ad una punizione vincente di Valbuena nel finale. E' da esattamente 40 anni che i lusitani non riescono a sconfiggere i Galletti. In ombra i due protagonisti forse più attesi dell'incontro: Cristiano Ronaldo da una parte e Paul Pogba dall'altra.

Il Portogallo non batte la Francia dal lontano 1975 ma i transalpini, nelle ultime 4 amichevoli di preparazione agli Europei casalinghi, sono stati sconfitti in 3 occasioni. Deschamps manda in campo gli juventini Evra e Pogba con la coppia d'attacco composta da Fekir e Benzema. Tra le fila dei lusitani gli occhi sono tutti puntati su Cristiano Ronaldo, inserito nel tridente con Eder e Nani.

Nella prima mezzora di gioco si segnalano solo gli infortuni di Fekir (problema muscolare) e di Ricardo Carvalho (sanguinante al sopraciglio dopo un manata fortuita di Evra): al loro posto entrano Griezmann nella Francia e Josè Fonte nel Portogallo. I transalpini si rendono pericolosi al 30' con Matuidi che riceve palla da Griezmann ma calcia sul corpo di Rui Patricio. Dall'altra parte una punizione dai 30 metri di Ronaldo impegna Lloris. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni: Portogallo e Francia vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Passano 2 minuti nella ripresa e la Francia sfiora il gol con Griezmann che, liberato in area da Sissoko, tenta il destro respinto da Rui Patricio. Dopo 67 minuti finisce la gara (piuttosto incolore) di Ronaldo che lascia il posto a Quaresma mentre nella Francia fuori Benzema e spazio a Martial, acquistato dallo United per 80 milioni. La ripresa scorre su ritmi piuttosto blandi ma l'equilibrio viene spezzato da una punizione pennellata dal neo-entrato Valbuena all'85' che supera la barriera e si infila in fondo al sacco. Per il Portogallo prosegue così la maledizione Francia.