Amichevoli: Neymar show, poker del Brasile alla Turchia

23:36 - Quinta partita e quinta vittoria per il Brasile targato Dunga: la Seleçao ha battuto 4-0 la Turchia a Istanbul in amichevole. Grande protagonista Neymar, che ha sbloccato il risultato al 20' scattando sul filo del fuorigioco e insaccando a tu per tu col portiere, e poi ha chiuso il match al 60' realizzando in diagonale dopo un triangolo lungo con Willian. In mezzo l'autorete del difensore turco Kaya e il tris di Willian prima dell'intervallo.

Scivolone casalingo per l'Olanda di Hiddink che perde 3-2 all'Amsterdam Arena contro il Messico nel rematch degli ottavi di finale dell'ultimo mondiale (2-1 in rimonta per gli Orange). I padroni di casa vanno subito sotto per la rete di Vela con un violento sinistro da fuori area; in apertura di ripresa pareggia l'ex interista Sneijder con un gran destro dal limite ma subito dopo la Tricolor dilaga con Vela e ancora Hernandez, entrambi in contropiede contro una difesa Orange rivedibile. Sotto 3-2 l'Olanda accorcia al 74' con Blind ma la rimonta non viene completata.



Sconfitta interna per la Norvegia, 1-0 contro l'Estonia. I padroni di casa, nello stesso girone di qualificazione dell'Italia sulla strada per Euro 2016, vengono stesi dal gol di Vassiljev a metà primo tempo. Successo rotondo per il Belgio che allo stadio Re Baldovino di Bruxelles batte 3-1 la sorprendente Islanda, prima e a punteggio pieno nel gruppo A che porta ai prossimi Europei. I padroni di casa sbloccano al 12' con un'incornata del centrale Lombaerts su cross di Januzaj ma un minuto dopo i nordici fanno 1-1 con Finnbogason su azione di calcio d'angolo. Solo nella ripresa il Belgio costruisce la vittoria: al 62' il 2-1 è di Origi che trafigge Jonsson con un destro velenoso mentre al 73' il tris è di Lukaku che scatta in posizione regolare su assist del napoletano Mertens, aggira il portiere e insacca.