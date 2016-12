Amichevoli: Napoli solido, col Porto è 0-0

Il Napoli pareggia 0-0 allo stadio Do Dragao nell'amichevole di lusso contro il Porto dimostrando grande compattezza in fase difensiva e buona personalità in attacco soprattutto nella ripresa. I partenopei vengono fuori alla distanza: dopo un avvio piuttosto difficile, la squadra di Sarri sale in cattedra chiudendo la formazione lusitana nella sua metà campo. Nella ripresa Higuain fa il suo esordio stagionale, delude Hamsik .

Sarri manda in campo dal primo minuto i nuovi arrivati Reina, Chiriches, Hysaj e Allan. Insigne agisce da trequartista alle spalle di Mertens e di Gabbiadini, protagonista di una polemica di mercato in settimana. Il Napoli subisce il forcing del Porto che però produce la prima vera occasione solo al 29' con un colpo di testa di poco a lato di Herrera. Tello, entrato al posto dell'infortunato Brahimi, sfiora il palo calciando al volo di destro sul cross di un ispirato Varela. Chiriches dimostra di essere un difensore affidabile mentre Hamsik, sostituito da David Lopez nell'intervallo, appare sotto tono.

Nella ripresa il Napoli cambia passo: Sarri regala una mezz'ora a Higuain, ancora in ritardo di condizione. Nel Porto fa il suo esordio Osvaldo, dopo la deludente parentesi al Boca Juniors. Il Pipita spreca una buona occasione creata da Callejon, entrato al posto di Mertens, scivolando davanti a Helton. La più ghiotta palla gol per gli azzurri capita sul piede di Maggio che, servito perfettamente da Allan, calcia alto da ottima posizione. Non succede praticamente più nulla al Do Dragao ma è un pareggio positivo per il Napoli, a due settimane dall'avvio del campionato.