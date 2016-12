Amichevoli: Messi contro Ronaldo, in palio il Pallone d'Oro?

14:45 - Sarà l'Old Trafford di Manchester questa sera il 'teatro' della sfida stellare tra i due giocatori più forti del pianeta, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, impegnati nell'amichevole di lusso Portogallo-Argentina. Per CR7 è un ritorno a casa dopo i successi con la maglia dello United prima del passaggio al Real. Di fronte però ci sarà il grande rivale di sempre, Messi, simbolo del Barcellona ma ancora a secco di vittorie in Nazionale.

L'Albiceleste, infatti, è arrivata seconda nell'ultimo Mondiale brasiliano perdendo in finale ai supplementari contro la Germania. L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al febbraio del 2011 quando l'Argentina si impose 2-1 nel finale con un rigore trasformato proprio da Messi dopo il pari momentaneo di Ronaldo. Il Portogallo è reduce dalla vittoria per 1-0 sull'Armenia nelle qualificazioni all'Europeo con rete di CR7 mentre la squadra del Tata Martino ha battuto 2-1 in amichevole la Croazia con penalty messo a segno dal talento del Barça.



Secondo i bookmaker il match di questa sera all'Old Trafford potrebbe anche essere un banco di prova importante per capire chi vincerà il prossimo Pallone d'Oro: il portoghese resta favorito dopo aver trascinato il Real alla conquista della Decima Champions ma la Pulce è pronta a recuperare terreno. In campo però non ci saranno soltanto Ronaldo e Messi: nell'Argentina gli occhi saranno puntati anche su Di Maria, Aguero e sullo juventino Tevez, nel Portogallo riflettori sul madrileno Pepe e sull'ex giocatore dello United, Nani.



Le probabili formazioni di Argentina-Portogallo:

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Zabaleta, Otamendi, Demichelis, Ansaldi; Mascherano, Perez; Di Maria, Messi, Aguero; Tevez.

Portogallo (4-4-2): Patricio; Bosingwa, Carvalho, Pepe, Guerreiro; Tiago, Danny, Moutinho, Nani; Ronaldo, Eder.

MEGLIO CR7 O MESSI? "LITE" TRA CT

Meglio Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? L'eterna domanda del calcio moderno torna d'attualità poco prima dell'amichevole di lusso all'Old Trafford tra Argentina e Portogallo. Per il Tata Martino, ovviamente, "La Pulce" non ha rivali, ma il tecnico della nazionale portoghese, Fernando Santos, gli risponde per le rime durante la conferenza stampa pre-match: "CR7 è molto più forte di Messi".