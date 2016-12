Amichevoli: Lazio battuta anche dal Sigma Olomouc

Arriva ancora una sconfitta per la Lazio in amichevole, terza consecutiva, dopo quelle subite contro Vicenza e Anderlecht. In Austria a Laa An Der Thaya la squadra di Pioli perde 3-2 contro il Sigma Olomouc , squadra di seconda divisione ceca. Al 40' biancocelesti in vantaggio, colpo di tacco di Djordjevic, ma nella ripresa la musica cambia e il Sigma segna tre volte. Rolinc al 48', Hladi k al 51' e Sevcic al 76'. Keita al 90' accorcia le distanze.

Se tre indizi fanno una prova, in casa Lazio c'è da cominciare a preoccuparsi. Altro stop in amichevole per gli uomini di Pioli e se contro il Vicenza poteva trattarsi di un episodio e con l'Anderlecht di differenza di condizione, quella con il Sigma Olomouc ha davvero poche scusanti. Pioli schiera un'inedita difesa a tre (Hoedt-Gentiletti-Mauricio) e la squadra sembra faticare a interpretare il nuovo posizionamento in campo. Il gol del vantaggio arriva al 40' e lo firma Djordjevic con uno splendido colpo di tacco, poi però nella ripresa la luce si spegne.



I cechi vanno in gol tre volte. Prima con Rolinc (decisiva una deviazione di Cataldi), poi con Hladic e infine anche con Sevcic al 76'. Nel finale arriva il 3-2 di Keita su azione personale. Brutte notizie anche in chiave infortuni, Felipe Anderson e Djordjevic escono dal campo doloranti, rispettivamente per una botta al fianco e un colpo a un piede e l'8 agosto si avvicina sempre più; c'è la Supercoppa contro la Juventus.