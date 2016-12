Amichevoli: la Roma c'è, Fazio stende il Latina

SPALLETTI: "MA PER IL PORTO SERVONO PASSI AVANTI""Un buon allenamento, gli avversari erano organizzati. Non è stato semplicissimo, qualche cosa di buono abbiamo fatto e si è visto. Bisogna fare anche qualcosa di piu', ci servirà per fare qualche passettino avanti". Sono le impressioni a caldo di Luciano Spalletti al termine dell'amichevole. "Loro erano bravi a far girare palla - ha spiegato il tecnico a Roma Tv - quando iniziavano l'azione, a volte ci prendevano in mezzo e siamo andati un po' a specchio per non fargli girare palle. Dobbiamo essere piu' incisivi, però non ci sono problemi". Buone indicazioni anche dai tre difensori, Fazio, Vermaelen e Juan Jesus: "Molto bene tutti e tre - è la valutazione del tecnico - sia a 4 che a 3, fanno vedere di saper fare il mestiere e saper stare in campo". Ci servivano questi giocatori", specifica Spalletti, che ora puo' concentrarsi sul preliminare di Champions contro il Porto: "Dobbiamo fare passi in avanti su tutto - conclude l'allenatore della Roma - poi quando si riuscirà a mettere la formazione completa in campo da un punto di vista dei ruoli giusti non ci saranno problemi: ci faremo trovare pronti per questa partita".