Amichevoli: la Lazio parte forte, 14-0 all'Auronzo

Pioli schiera la squadra con il 4-3-3. In difesa la coppia centrale è composta da Mauricio e Hoedt. A centrocampo ci sono l’inglese Morrison e il classe '96 Murgia, in attacco tridente Perea-Djordjevic-Keita. Il primo gol della stagione lo segna Perea che insacca di testa su cross di Keita. Troppo divario in campo e la Lazio chiude il primo tempo sul 6-0: a spaccare la partita è Keita, che mette lo zampino in quasi tutte le azioni pericolose. Sale in cattedra anche Morrison che, prima dell'intervallo, bagna il suo debutto andando a segno due volte, prima con un destro a fil di palo dal limite, poi con un pallonetto sull'uscita del portiere. Il 6-0 che chiude il primo tempo è di Djordjevic, tornato finalmente in gol dopo il brutto infortunio dello scorso gennaio che l'aveva costretto ai box per più di tre mesi. Nella ripresa Pioli cambia sette undicesimi: restano in campo solo Murgia, Morrison, Keita e Perea. La furia sul malcapitato Auronzo, tuttavia, non si placa e i biancocelesti vanno a segno altre otto volte. Segnano ancora Keita (3), Perea (2), Patric (ex Barcellona B), Gentiletti su rigore e Oikonomidis. Pioli può sorridere: in attesa dei big, la sua Lazio c'è.