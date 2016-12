Amichevoli: la Lazio non c'è, l'Anderlecht fa tris

LA CRONACA DELLA PARTITAPioli schiera una Lazio molto vicina a quella titolare. Berisha in porta; Basta, Gentiletti, Mauricio e Braafheid in difesa; Cataldi, Parolo e Lulic a centrocampo; Candreva, Klose e Felipe Anderson in attacco. Eppure i primi 45 minuti sono da incubo peri biancocelesti che, contro un Anderlecht già in forma campionato (l'esordio è fissato per domenica prossima 26 luglio), vanno in tilt. I belgi sbloccano il risultato al 19' con un colpo di testa di Sylla su cross di Vanden Borre, 27enne esterno ex Fiorentina e Genoa. Sempre di testa arriva il raddoppio sei minuti più tardi: la firma è di Gillet che trafigge un incolpevole Berisha. Il portiere albanese salva miracolosamente su Sylla al 29' ma al 34' si deve arrendere per la terza volta, stavolta su rigore concesso per un fallo di Braafheid su Praet e trasformato da Suarez. Non cambia il copione della gara nella ripresa. La Lazio è sulle gambe e crea poco o nulla. Al 67' Pioli cambia nove undicesimi della formazione titolare lasciando in campo solo Braafheid e Marchetti che aveva sostituito Berisha nell'intervallo. A rendere meno pesante la sconfitta ci pensa Djordjevic che, all'80', segna il gol del definitivo 1-3 con una bomba su punizione.