Amichevoli, la Juventus supera il South China con Rosseti e Benatia

Due vittorie e un pareggio: la Juventus chiude il tour tra Asia e Australia con un 2-1 rifilato al South China a Hong Kong. Gara in salita per i bianconeri, con Chan Siu Ki che approfitta di un'uscita sbagliata da Neto e sigla il vantaggio al 21'. Benatia , rapido a raccogliere un rimpallo in area, pareggia al 25'. All'82' è Rosseti a evitare i calci di rigore: la giovane punta si avventa su una respinta corta del portiere e deposita in rete.

LA PARTITAEcco l'undici iniziale scelto da Allegri: Neto, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Hernanes, Macek, Kastanos, Pjanic, Pereyra; Dybala, Cerri. Dovrebbe essere, secondo le indiscrezioni, un 3-5-2 con un inedito ruolo di difensore centrale per Alex Sandro



1' Partita cominciata, ci prova subito Dybala, sinistro ribattuto



4' Palleggio al limite dell'area di Dybala ma tiro debole: blocca il portiere



8' Punizione di Dybala e colpo di testa di Alex Sandro che colpisce il palo



15' Primi quindici minuti di gioco, finore dominio della Juventus che gioca costantemente nella metà campo avversario



21' GOL DEL SOUTH CHINA! Uscita avventata di Neto, Chan Siu Ki raccoglie, dribbla un difensore e mette dentro



25' GOL DELLA JUVENTUS! Benatia raccoglie un rimpallo dopo una punizione di Pjanic e con il sinistro deposita in rete



26' South China pericoloso con Awal, destro secco respinto a terra da Neto



37' Brutto entrata da dietro su Kastanos, ammonito il numero 5 del South China, Chak



38' Benatia ancora pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Dybala, il marocchino si allunga in scivolata con ottimo tempismo ma non inquadra la porta



45' Altra brutta entrata su Macek, cartellino giallo per Chan Siu Ki. I cinesi non risparmiano gli interventi duri e i bianconeri si lamentano con l'arbitro



46' Missile di Pjanic su punizione, il portiere respinge con i pugni. Traiettoria centrale ma insidiosa



FINE PRIMO TEMPO: squadre sull'1-1. Gol di Chan Siu Ki e pareggio di Benatia



46' Comincia il secondo tempo. Nella Juve fuori Pjanic, Benatia, Cerri e Neto: in campo Rosseti, Marrone, Vitale e Autero



51' Occasione Juve con Rosseti, pescato in area da Alex Sandro. Sinistro di prima intenzione e palla fuori di poco



61' Kastanos sfiora il vantaggio per la Juve ma il portiere di casa è tempestivo nell'uscita



70' Ancora Kastanos pericoloso, il cipriota solo in area calcia debole e centrale



82' GOL DELLA JUVENTUS! Bravo Rosseti a raccogliere una respinta infelice del portiere su tiro da fuori di Padovan