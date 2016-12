Amichevoli: la Germania stende la Spagna, derby all'Inghilterra

23:34 - Una rete di Kroos all'89' consente alla Germania di espugnare Vigo: finisce 1-0 per i tedeschi l'amichevole di lusso contro la Spagna dei giovani. Una doppietta di Rooney spiana invece la strada all'Inghilterra nel derby del Celtic Park contro la Scozia: 3-1 in favore della Nazionale di Hodgson, le altre marcature sono di Oxlade-Chamberlain e Robertson. La Francia stende la Svezia 1-0 grazie a Varane, la Russia di Capello batte 2-1 l'Ungheria.

Ci pensa Toni Kroos a sbrigare la pratica Spagna: nella sfida dell'Estadio Balaidos tra i campioni d'Europa e i campioni del Mondo in carica, sono i tedeschi a spuntarla grazie a un destro da fuori del centrocampista del Real Madrid all'89'. Il tutto è però agevolato dalla papera piuttosto clamorosa di Kiko Casilla, portiere dell'Espanyol entrato al 77' al posto del quasi omonimo Casillas. Del Bosque schiera lo juventino Morata al centro dell'attacco iberico dal primo minuto, ma l'ex Real Madrid pur giocando 90 minuti con la maglia numero 10 non riesce a trovare la prima rete con le Furie Rosse; ultimi venti minuti di gara per il napoletano Callejon, che non lascia però il segno.



Va all'Inghilterra il 112esimo derby britannico con la Scozia: al Celtic Park di Glasgow uomini di Hodgson avanti al 32' grazie alla deviazione aerea di Oxlade-Chamberlain su servizio dalla metà campo di Wilshere. Al 47' Rooney sbroglia una mischia in area con un colpo di testa all'angolino e firma il 2-0; il bomber dello United piazza il tris all'85' su perfetto assist di Lallana, dopo che Robertson aveva accorciato le distanze al minuto 83. Quinta vittoria in altrettante gare da settembre per Hodgson, che dopo il disastroso Mondiale brasiliano sembra aver ritrovato la retta via.



A Marsiglia la Francia, reduce dallo scialbo pareggio di Rennes contro l'Albania, sconfigge 1-0 una Svezia priva di Zlatan Ibrahimovic grazie al colpo di testa all'83' di Varane sull'angolo di Griezmann. Pochi minuti dopo Karim Benzema si permette anche il lusso di sparare alle stelle un calcio di rigore, ma Didier Deschamps torna comunque al successo. Sorride per una sera anche Fabio Capello: il tecnico di Pieris dimentica i problemi con la Federazione russa e vince 2-1 in Ungheria. Decidono le reti di Ignasevich al 49' e Kerzakhov all'80', ai magiari non basta Nikolic all'86'. Nelle altre amichevoli di giornata spicca l'1-0 della Colombia sulla Slovenia (rete decisiva del centravanti del Borussia Dortmund Ramos); l'Irlanda travolge 4-1 gli Stati Uniti di Jurgen Klinsmann, mentre Polonia e Svizzera danno vita ad uno spettacolare 2-2 a Breslavia.