Amichevoli: l'Argentina batte 2-1 la Croazia in rimonta, Tevez in campo mezz'ora

00:08 - L'Argentina batte 2-1 in rimonta la Croazia a Upton Park. Sotto di un gol dopo 11 minuti (diagonale di Sharbini su grande giocata di Kovacic) la Seleccion rimonta nella ripresa grazie alle reti di Aguero (deviazione fortuita su tiro di Ansaldi) e Messi, a segno su rigore. Serata da ricordare per Carlos Tevez che, mandato in campo da Martino al 63' per sostituire Aguero, è tornato a giocare con la maglia della Nazionale dopo più di tre anni.

E' la Croazia, prossima avversaria dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2016, a colpire per prima a Londra. Grande parte del merito è di Mateo Kovacic che all’11’ parte in progressione palla al piede e, arrivato al limite dell’area in posizione centrale, scarica sulla sinistra per Sharbini il cui diagonale di destro si infila nell’angolino basso: niente da fare per Romero. Per Sharbini, 27enne attaccante dell’Al-Ittihad, è il primo gol in Nazionale.



Nella ripresa la partita cambia e arriva la prevedibile reazione dell’Argentina di Martino che trova il pareggio al 49’ in modo a dir poco rocambolesco. Ansaldi libera il destro dal limite, sulla traiettoria c’è Aguero che si protegge il viso con le mani: la palla sbatte sul suo braccio sinistro e termina in rete spiazzando Kalinic. Poi sale in cattedra Messi, che vede uno splendido corridoio per Aguero: l’attaccante del Manchester City prova il dribbling sul portiere che lo stende. E’ rigore e Messi dal dischetto non sbaglia firmando la rete del 2-1 al 57’. Prima del triplice fischio finale c’è tempo per applaudire il ritorno in Nazionale di Carlos Tevez: lo juventino, che aveva giocato l’ultima partita con la maglia dell’Argentina il 16 luglio 2011 nei quarti di finale di Coppa America contro l’Uruguay, entra al 63’ al posto di Aguero e gioca l’ultima mezz’ora senza lasciare il segno. Ci prova ancora Messi che all’80’, da ottima posizione, colpisce il palo esterno con un destro a giro. L’amichevole di Londra può andare in archivio.