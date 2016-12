Amichevoli: Italia-Francia, parte l'era Ventura

Compito dell'allenatore genovese sarà quello di alzare ancor di più l'asticella dopo il positivo cammino intrapreso dalla Nazionale a Euro 2016, conclusosi con l'eliminazioni ai quarti di finale per mano della Germania e l'addio di Antonio Conte. Proprio per questo Ventura non intende stravolgere moduli e ruolo: si riparte dalla difesa a tre, dal blocco juventino e da alcune novità come gli esordienti Belotti, Pavoletti e Donnarumma.



Nonostante non vi siano i tre punti o un trofeo in palio, quella con la Francia non è mai una partita come le altre: impossibile dimenticare la notte di Berlino del 9 luglio 2006 nella quale l'Italia si laureò campione del mondo per la quarta volta proprio ai danni dei galletti. L'ultimo confronto assoluto risale a quattro anni fa: era il 14 novembre 2012, quando a Parma la Francia vinse 2-1 in amichevole grazie alle reti di Valbuena e Gomis (annullando il vantaggio iniziale di El Shaarawy). Per trovare l'ultimo successo azzurro bisogna tornare al 2008: era il Girone C degli Europei, e l'Italia s'impose 2-0 a Zurigo grazie alle reti di Pirlo e De Rossi.