Amichevoli, Inter-Carpi 4-2: Mancini si gode l'attacco

Seconda uscita stagionale in amichevole per l' Inter di Mancini e secondo poker. A Riscone di Brunico i nerazzurri hanno battuto 4-2 il Carpi in un antipasto di Serie A. In evidenza l'attacco con Palacio (assist di Kondogbia), Icardi e Hernanes in gol già nel primo tempo. Buona la risposta degli emiliani che, approfittando delle disattenzioni interiste, hanno trovato le reti di Lasagna e Matos . Di Longo a inizio ripresa il quarto sigillo dell'Inter.

INTER-CARPI 4-2

Marcatori: 4' Palacio (I), 22' Lasagna (C), 24' Icardi (I), 33' Hernanes (I), 46' Longo (I), 69' Matos (C)

Inter (4-3-1-2): Handanovic (1' st Radu); D'Ambrosio (1' st Montoya), Ranocchia (1' st Andreolli), Juan Jesus (1' st Popa), Dimarco (1' st Santon); Brozovic (1' st Nagatomo), Kovacic (1' st Gnoukouri), Kondogbia (1' st Taider); Hernanes (1' st Delgado); Palacio (1' st Baldini), Icardi (1' st Longo). A disp.: Carrizo, Berni. All.: Mancini

Carpi (4-4-2): Benussi (1' st Murano); Poli (1' st Sabbione), Romagnoli, Gagliolo, Letizia (42' st Torelli); Pasciuti (1' st Markovic), Porcari (1' st Porcari), Bianco (1' st Lollo), Di Gaudio (1' st Sperotto (30' st Sarzi)); Lasagna (1' st Matos), Mbakogu (1' st Wilczek). A disp.: Liotti, Loi, Palmieri. All.: Castori.

LA CRONACA DEL MATCH

Finisce qui la seconda amichevole precampionato dell'Inter. Un altro poker, questa volta in un anticipo di Serie A contro il Carpi. Mancini può sorridere per l'attacco che ha confermato la buona forma mandando in rete tutti gli uomini offensivi. Bene anche Kondogbia e il giovane Dimarco. Per il Carpi, alla prima partita, buone indicazioni da Lasagna e Matos con qualche lacuna di troppo in difesa, proprio come per l'Inter.

- 74' Longo sbaglia il controllo lanciato a rete e getta alle ortiche una buona occasione

- 69' Gol de Carpi: Matos. Bella manovra sulla destra degli emiliani, il brasiliano in area non sbaglia di testa

Ritmi più blandi nella ripresa con l'Inter che tiene il pallone, mentre il Carpi si affida sempre ai lanci lunghi in profondità

- 56' Palo del Carpi con Matos. L'Inter ha mollato un po' la presa e i biancorossi hanno sfiorato il gol in un paio di occasioni

- 46' Gol dell'Inter: Longo. Tra i tanti cambi di Mancini uno va subito in gol, è Samuele Longo, bravo a ribadire in rete il pallone dopo il palo colpito da Nagatomo

Buona Inter nel primo tempo. Kondogbia ha giocato a due tocchi velocizzando molto la manovra offensiva, un po' in ombra Kovacic nel nuovo ruolo da regista. Bene il giovane Dimarco sulla sinistra, conferme da Icardi, Palacio e Hernanes. Carpi quasi mai pericoloso ma efficace nella prima vera occasione offensiva.

- 33' Gol dell'Inter: Hernanes. Il Profeta pennella all'angolino una punizione. Benussi, in ritardo, non ci arriva

- 29' Doppio passo di Hernanes sulla sinistra, Benussi devia in angolo in qualche modo

- 24' Gol dell'Inter: Icardi. Di nuovo in vantaggio i nerazzurri, Brozovic per D'Ambrosio che al volo serve la punta. Colpo di testa all'angolino

- 22' Gol del Carpi: Lasagna. Bella azione sulla destra, la punta davanti al portiere non sbaglia

- Il Carpi, alla prima partita del precampionato, si affida a lanci lunghi su Lasagna e Mbakogu

- 14' Azione sulla destra dell'Inter con D'Ambrosio e Brozovic, palla dentro per Icardi che col tacco impegna Benussi

- 8' Nerazzurri vicini al raddoppio, il cross basso di Palacio è deviato da Hernanes ma la difesa respinge

- 4' Gol dell'Inter: Palacio. Lo stesso argentino, appena rientrato in campo, sfrutta al meglio un assist di Kondogbia battendo Benussi in uscita

- 3' Palacio resta a terra dopo uno scontro di gioco con Gagliolo. Niente di grave

- Mancini schiera Kondogbia dal primo minuto, ma la novità è Kovacic schierato come regista davanti alla difesa. Grande interesse anche per la prima uscita del Carpi da neopromossa in Serie A