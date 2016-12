Amichevoli, Inter-Aek Atene 0-0: per Mancini un'altra frenata

16 agosto 2015 Amichevoli, Inter-Aek Atene 0-0: per Mancini unʼaltra frenata Ad Ancona i nerazzurri creano poco e sprecano nel finale tre buone occasioni

Si chiude con un pareggio senza reti e con poche emozioni il precampionato dell'Inter. Al Del Conero di Ancona, la squadra di Mancini non è andata oltre uno scialbo 0-0 contro l'AEK Atene, racchiudendo le migliori occasioni negli ultimi dieci minuti di gioco. Kondogbia e Manaj si sono fatti ipnotizzare dal portiere. Per l'Inter solo due vittorie in estate, contro Carpi (4-2) e Athletic Bilbao (2-0), e un problema d'attacco.

Non sono partite ufficiali, è vero, ma qualche grattacapo a Roberto Mancini deve pur essere venuto dopo questa estate di magra della sua Inter. L'ultimo impegno prima dell'esordio in campionato con l'Atalanta ha portato in dote uno 0-0 insipido contro l'Aek Atene che, salvo per i dieci minuti finale contro le riserve giallonere, ha regalato noia e timori ai tifosi nerazzurri. I limiti già messi in mostra dall'Inter tra la Cina e il trofeo Tim, si sono ripresentati ad Ancona con un attacco che stenta ad ingranare così come una parvenza di gioco. Alla viglia, però, il Mancio era stato chiaro nel chiedere ai suoi giocatori un impegno massimo, come in campionato. E le condizioni sono due: se questo è il massimo non è bene; se non lo è, peggio ancora, si parla del carisma del tecnico. Ma è pur sempre calcio d'agosto che potrebbe essere dimenticato in fretta, spazzato via da una vittoria quando i tre punti sono in palio davvero. Fino ad allora però resta il desolante score di sole due vittorie, contro Carpi e Athletic Club, e tanta fatica a trovare il gol soprattutto senza Palacio. In attesa di puntellare la rosa con gli esterni tanto supplicati da Mancini.