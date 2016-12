Amichevoli: Inter a terra, vince il Cska Sofia

LA CRONACA

Fischio finale dopo quattro minuti di recupero. Il CSKA Sofia supera l'Inter 2-1 con un gol per tempo.

- 44' Bessa ci prova sulla sinistra ma ritarda il calcio, il suo sinistro finisce malamente alto

- 30' Occasionissima per Jovetic che calcia al volo ma trova il portiere a dirgli di no

- 14' Dopo un lungo giropalla, Galchev calcia alto dalla distanza

- 12' GOL DEL CSKA! P. YORDANOV. Imbucata di Galchev per la punta che supera Carrizo con un tocco sotto

- 1' Yordanov solo davanti a Carrizo prova un'improbabile pallonetto, alto.

Inizia la ripresa con tanti cambi per i nerazzurri



Fine primo tempo

- 44' Dodò scappa via a sinistra e serve Pinamonti in area. La punta gira male

- 43' Dodò calcia alto dal limite

- 34' Contropiede dei bulgari concluso da Galchev. Handanovic vola alla sua destra e respinge

- 32' Dura poco più di mezz'ora la prima partita in nerazzurro di Erkin. Al suo posto Miangue

- 31' Rigore per l'Inter. Pinamonti atterrato in area. Kitanov para

- 29' Ancora Nunes, supera Dodò e si invola verso la porta. Il suo destro è debole e a lato

- 24' Palo del CSKA con Malamov. Handanovic sorpreso

- 21' Entrataccia di Felipe Melo su Viana

- 14' GOL DELL'INTER! PALACIO. Suo il primo gol stagionale per i nerazzurri, bravo con una finta a eludere il difensore e battere il portiere in diagonale

- 10' GOL DEL CSKA! NUNES. Diagonale vincente dalla destra che sorprende Handanovic

- 9' Risposta immediata dell'Inter con Palacio che si libera al limite. Il suo destro sfiora il palo

- 8' D'Ambrosio sbaglia il rinvio. Galchev conclude dal limite ma non trova la porta

- 4' Sinistro di Kondogbia da fuori area di poco a lato

- Nerazzurri in campo con un 4-4-2 con Palacio poco dietro Pinamonti

Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'incidente ferroviario in Puglia