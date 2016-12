Amichevoli: il Napoli si gode Milik, Hertha ribaltato

Sarri affida le chiavi del centrocampo a Valdifiori, lascia in panchina Milik e inserisce in attacco Callejon, Gabbiadini e Insigne. Il primo tiro in porta è di Hamsik che tenta di sorprendere il portiere avversario con un destro da lontano ma la sfera che esce di poco. L'Hertha passa in vantaggio al 23' con Ibisevic che approfitta di un clamoroso errore di Ghoulam per infilare Reina. Il Napoli non si scompone e 12 minuti più tardi raggiunge il pareggio con un colpo di tacco di Hamsik che mette dentro il cross di Ghoulam dalla destra.



A inizio ripresa si completa la rimonta degli azzurri con Callejon che non sbaglia da pochi passi calciando in rete il pallone messo in mezzo con il contagiri da Valdifiori. Sarri inserisce Milik e al 70' il polacco lo ripaga siglando il primo gol con la maglia del Napoli: decisivo l'errore del portiere dell'Hertha, Jarstein, che buca l'uscita. L'attaccante ex Ajax si rende protagonista anche in occasione del poker. Suo infatti l'illuminante tocco per Mertens che scavalca il portiere con un pregevole pallonetto. Dopo le 5 reti realizzate contro il Monaco, il Napoli ne mette dunque a segno altre 4 contro l'Hertha, segno che in attacco gli schemi di Sarri sono già ben assimilati, anche senza Higuain.