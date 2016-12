11 ottobre 2014 Amichevoli: il Brasile scopre Tardelli, due schiaffi all'Argentina I verdeoro a Pechino superano 2-0 l'albiceleste grazie a due reti dell'attaccante, omonimo della vecchia gloria azzurra. Messi sbaglia un rigore Tweet google 0 Invia ad un amico

21:01 - Il Brasile batte 2-0 l'Argentina in amichevole e - nonostante in campo ci siano stelle del calibro di Neymar e David Luiz - deve ringraziare il portiere Jefferson, erede di Julio Cesar, e Diego Tardelli, sostituto di Fred. A Pechino decide una doppietta del bomber dell'Atletico Mineiro, omonimo della vecchia gloria azzurra; nel mezzo, il numero uno del Botafogo para un rigore a Messi. E Dunga provoca gli avversari mimando il gesto della sniffata.

Grande entusiasmo sugli spalti per il derby sudamericano: Dunga, tornato sulla panchina verdeoro dopo il flop Mondiale, vuole allungare la striscia di successi dopo quelli con Colombia ed Ecuador, mentre l'albiceleste cerca il prestigioso bis dopo la vittoria contro la Germania nel replay della finalissima del Maracanà. Parte forte il Brasile che al 28' trova il vantaggio: cross da destra di Willian, errore della coppia Zabaleta-Fernandez che sbagliano l'intervento e consentono a Tardelli di colpire in diagonale al volo sul secondo palo. La grande occasione per pareggiare l'Argentina ce l'ha al minuto 41: Danilo atterra Di Maria in area ma dagli undici metri Messi apre troppo poco il suo piattone mancino e Jefferson si tuffa a destra e respinge. In avvio di ripresa il Brasile chiude la partita: al 64' corner di Oscar, David Luiz sfiora soltanto la sfera e sul secondo palo Tardelli tutto solo fa 2-0. Grande gioia per l'attaccante che, alla settima presenza nella Nazionale maggiore, mette a referto i suoi primi due gol. Nel finale c'è gloria anche per Kakà, che torna in campo per gli ultimi 10 minuti: ma non ha tempo per rendersi pericoloso, il Brasile deve solo festeggiare.

E DUNGA PROVOCA GLI AVVERSARI

Intanto c'è da registrare un ennesimo capitolo della rivalità tra Brasile e Argentina. Rivolgendosi alla panchina albiceleste durante la partita, il ct brasiliano Dunga ha mimato il gesto della 'sniffata' dicendo "siete uguali" e alludendo al vecchio vizio di Maradona. Il collega 'Tata' Martino,visibilmente irritato, non ha replicato. In seguito Dunga ha spiegato di avercela con il massaggiatore dell'Albiceleste, "che in ogni occasione crea problemi, nel calcio, nel basket, nel volley, sempre...".