Amichevoli: il Bayern fa felice Ancelotti, 1-0 al City

E' un 4-3-3 il primo modulo utilizzato da Ancelotti per il Bayern che verrà: il tecnico di Reggiolo piazza il fedelissimo Xabi Alonso davanti alla difesa e si affida all'estro di Franck Ribery, che in un primo tempo da sbadigli è l'unico a farsi notare per brillantezza di passo e di idee. Dal suo piede nasce una delle poche opportunità per i bavaresi, ma al 16' Caballero è bravissimo a dire di no ad Alaba servito dall'assist del francese. Nella ripresa girandola di cambi e sonnolenza tipiche del calcio di mezza estate. Il guizzo che regala la vittoria ad Ancelotti arriva dal giovane Erdal Ozturk, che recupera palla su svarione della difesa inglese e calcia di destro: palla deviata da Clichy, niente da fare per il portiere di riserva Gunn. Gli ospiti provano a reagire con una punizione di Yaya Touré che finisce di poco a lato. Vince Ancelotti, ma l'accoglienza dell'Allianz Arena per Guardiola è comunque lusinghiera.