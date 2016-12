Amichevoli: Higuain a secco, Dybala salva la Juve

Al Braglia di Modena la Juventus pareggia 2-2 nell'amichevole contro l' Espanyol. Per due volte sotto nel punteggio (Leo Baptistao e Moreno), i bianconeri riescono a recuperare grazie alla rete di Mandzukic e alla prodezza del neo-entrato Dybala, in assoluto il migliore in campo. Appare ancora fuori condizione il Pipita Higuain che non riesce a entrare nel vivo degli schemi di Allegri e fatica a trovare la lucidità sotto porta.

Allegri si affida in attacco al tandem pesante composto da Mandzukic e Higuain con Dybala in panchina. Il Pipita cerca il gol con insistenza ma a sbloccare l'incontro al 36' è l'Espanyol: Chiellini resta a terra dopo una pallonata in volto, la difesa bianconera si fa sorprendere da Leo Baptistao che è bravo a puntare Barzagli e colpire a rete col sinistro.



Nella ripresa entra Dybala e la musica cambia. L'argentino scarica dal limite un sinistro insidioso ma il portiere avversario Roberto si supera. Al 47' Mandzukic colpisce in pieno il palo di testa da pochi passi. Il croato trova comunque il gol al 54' appoggiando in fondo al sacco un cross di Asamoah, dopo un'invenzione di Dybala. Al 77' gli spagnoli, apparsi troppo nervosi, restano addirittura in 10 uomini per il doppio giallo sventolato ai danni di Sanchez che ferma come può uno scatenato Dybala. Proprio nel momento migliore della Juve, l'Espanyol torna nuovamente in vantaggio: Alex Sandro innesca involontariamente Caicedo che calcia a botta sicura trovando la risposta del neo-entrato Neto ma sulla ribattuta arriva Moreno che non sbaglia. La Juve non ci sta e al 90' si affida al suo uomo più ispirato, Dybala, per raggiungere il pari: sinistro a giro da fuori area e palla nel sette. E' l'ultima emozione del match di Modena: Allegri può essere comunque soddisfatto per la reazione dei suoi e dalla forma di Dybala quando manca una settimana all’inizio del campionato.