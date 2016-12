Amichevoli: Griezmann salva la Francia, 1-1 con l'Albania

11:41 - Gianni De Biasi sfiora l’impresa. Dopo aver vinto a settembre in Portogallo, l'Albania coglie un altro risultato di prestigio pareggiando 1-1 in amichevole a Rennes contro la Francia: alla rete di Mavraj al 40' replica Griezmann ad un quarto d'ora dalla fine, poi i Blues premono ma non riescono a sfondare. A Craven Cottage, invece, la Colombia batte 2-1 gli Stati Uniti grazie a Bacca e Teo Gutierrez, che replicano alla rete su rigore di Altidore.

Allo Stade de la Route de Lorient la Nazionale transalpina non va oltre uno scialbo 1-1 contro un'Albania in ottimo stato di forma. Solo due gli 'italiani' convocati da Deschamps, entrambi schierati titolari: Yanga-Mbiwa e Pogba, non certo autori di prove memorabili. La Francia fatica oltremodo a macinare gioco, l'Albania di Berisha, Cana e Hisaj invece tiene botta e al 40' fa il colpo: è il centrale difensivo Mavraj a battere Lloris di testa sul cross del terzino dell'Empoli. Gli ospiti rischiano anche di raddoppiare con un paio di contropiedi non finalizzati, al 73' però si accende Griezmann che va via in slalom e di sinistro mette all'angolino fulminando un incolpevole Berisha. Vani i tentativi finali dei 'Galletti', che comunque non perdono una partita dal Mondiale (3 vittorie e due pareggi in cinque amichevoli). Ha fatto bene in Brasile e continua a vincere la Colombia: a Craven Cottage i Cafeteros sconfiggono 2-1 in rimonta gli Stati Uniti di Jurgen Klinsmann. I sudamericani schierano dal primo minuto il milanista Armero e il viola Cuadrado, ma al 10' sono sotto per via del calcio di rigore di Altidore. La ripresa è però favorevole alla Colombia, che prima pareggia al 60' con il bomber del Siviglia Carlos Bacca e poi, all'87', trova la rete della vittoria con Teofilo Gutierrez. Novanta minuti per la stella James Rodriguez, Radamel Falcao invece non era stato nemmeno convocato.