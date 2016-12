Amichevoli, Germania-Italia 4-1: grattacapi per Conte

LA PARTITA Al termine della disfatta dell'Allianz Arena contro la Germania il pensiero è per i sedici azzurri già sicuri del posto all'Europeo annunciati da Conte , senza fare nomi. Va da sé che buona parte di essi fossero in campo nell'ultima amichevole prima di partire per la Francia e chissà cosa i novanta minuti in terra tedesca porteranno con sé. Troppo brutta l'Italia vista a Monaco, troppo distante dall'avversario per qualità e soprattutto quantità, surclassata sotto ogni punto di vista con l'onore salvato da El Shaarawy solo a giochi praticamente fatti. E allora chissà che non vi siano scossoni imprevisti da qui a giugno, perché l'allarme della quarta partita senza vittorie e della peggior Italia di Conte è davvero preoccupante. In campo non c'è stata storia. Un peccato dopo la buona prova offerta a Udine contro la Spagna, ma contro i campioni del mondo in carica - riempiti di seconde linee ed esperimenti - la sfida ad armi pari è durata non più di dieci minuti. Tempo per la Germania di assorbire il camaleontico 3-4-3 di Conte con Florenzi e Giaccherini a completare una linea a cinque in fase difensiva e il maggior ritmo di Kroos e compagni ha fatto sprofondare il lento e macchinoso centrocampo azzurro. Montolivo come recupera palloni ma senza regia e Thiago Motta assente ingiustificato, hanno fatto completamente mancare il loro apporto in mezzo al campo lasciando via libera alle trame tedesche con Goezte finto centravanti a ideare linee di passaggio e liberare spazi. Il vantaggio arriva al 24' con un'azione dalla destra di Mueller. Il cross dell'attaccante del Bayern è liberato male da Bonucci col pallone che arriva a Kroos tutto solo al limite dell'area: il piattone indisturbato, in attesa dei centrocampisti azzurri, si infila all'angolino. La reazione azzurra non arriva, anzi, è Buffon a respingere le conclusioni di Draxler, ma anche il capitano azzurro è costretto a capitolare poco prima dell'intervallo quando, ancora dalla destra, Draxler trova Goetze in area per il raddoppio di testa tra Darmian e Florenzi. A inizio ripresa Montolivo e Bonucci illudono un po' tutti che il copione possa essere diverso, con il tiro al volo di Zaza respinto da Mustafi come grosso rimpianto. Sulla ripartenza, però, viene evidenziata tutta la differenza possibile. Draxler e Goetze in velocità ribaltano l'azione con tanto di colpo di tacco, il pallone in mezzo del fantasista del Wolfsburg regala a Hector il sinistro per il tris. La girandola dei cambi rallenta il ritmo, ma la scossa invocata da Conte non si presenta all'Allianz. Il poker di Oezil su rigore è quasi dovuto dopo che Buffon stende Rudy in area scampando un rosso solo perché trattasi di amichevole, mentre all'83' El Shaarawy dà un senso alla sua serata trovando il terzo gol in Nazionale. Una rete che smorza i toni di una disfatta ma che non placa per nulla un allarme da non sottovalutare. Siamo o non siamo questi?

LE PAGELLE Thiago Motta 4,5 - Mancava dall'azzurro da due anni ma in pochi ne sentivano la mancanza. Indisponente e deleterio, non recupera palloni e non dà sostanza al gioco. Non è invisibile, anzi, la sua presenza si vede parecchio ma con eccezione totalmente negativa. Draxler 7 - Nella trequarti tedesca giostra con i compagni che è una meraviglia. Manda in porta i compagni in due occasioni su tre arrivando al tiro con una certa continuità El Shaarawy 6 - Il suo ingresso ha dato un tocco di imprevidibilità all'Italia. Dà l'impressione di essere quello più in forma della ciurma Giaccherini 4,5 - Uno dei pupilli di Conte, ma ancora in cerca d'autore. Contro la Germania ha capito poco o nulla e dalla sua parte sono arrivati tutti i pericoli del primo tempo

LA CRONACAFischio finale all'Allianz Arena: Germania batte Italia 4-1

88' Okaka defilato in area calcia debolmente

Il tiro dal limite del Faraone deviato beffardamente da Rudiger

83' GOL DELL'ITALIA 4-1: EL SHAARAWY

78' Ranocchia sfiora il gol della bandiera sugli sviluppi di una punizione

75' GOL DELLA GERMANIA 4-0: OZIL SU RIGORE

74' Rudy si presenta davanti a Buffon che lo stende, calcio di rigore

71' Punizione di El Shaarawy, rasoterra facile per ter Stegen

68' Zaza si libera in area ma calcia alto

Azione in velocità di Draxler e Goetze che servono a Hector il pallone del tris

59' GOL DELLA GERMANIA 3-0: HECTOR

58' Azione potenzialmente pericolosa per l'Italia, il tiro al volo di Zaza è respinto da Mustafi

54' Hector chiude all'ultimo su Bonucci a pochi passi dalla porta

48' Insigne libera Montolivo in area, il centrocampista controlla male e il diagonale sfiora il palo

Partito il secondo tempo senza cambi



Fine primo tempo

Il falso nueve tedesco infila Buffon di testa tra Darmian e Florenzi

45' GOL DELLA GERMANIA 2-0: GOETZE

44' Azzurri un po' più alti in campo, ma non arrivano pericoli per la difesa tedesca

32' Sprazzi di Italia: Zaza libera Insigne che calcia dal limite, alto

31' Altra ripartenza dei tedeschi, il diagonale di Draxler è debole per Buffon

30' Motta perde palla a centrocampo liberando il contropiede Mueller-Draxler che non si conclude

28' Mueller si libera al limite e calcia. Buffon devia in calcio d'angolo

Azione dalle destra liberata male da Bonucci, al limite dell'area il centrocampista è tutto solo e piazza il pallone all'angolino

24' GOL DELLA GERMANIA 1-0: KROOS

21' Zaza pressa ter Stegen e lo costringe all'errore, ma la Germania ha guadagnato campo

14' Giaccherini scalcia Rudy dopo essere stato saltato. Giallo per l'esterno di Conte

12' Draxler calcia dalla sinistra sul primo palo, Buffon para

11' Insigne cerca Bernardeschi in area, Hummels chiude per un soffio

9' Contropiede veloce della Germania, Darmian salva in angolo in extremis

6' Giaccherini e Florenzi in fase difensiva si allineano ai tre centrali portando a cinque la linea dei difensori

3' Punizione pericolosa per l'Italia, la difesa tedesca pasticcia e libera con qualche affanno

- PARTITI!

Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio in ricordo di Johan Cruyff





IL TABELLINO

GERMANIA-ITALIA 4-1

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen 5,5; Rudiger 6,5, Mustafi 6, Hummels 6, Hector 6,5 (40' st Ginter sv); Rudy 6,5, Kroos 7 (45' st Kramer sv); Goetze 7 (16' st Reus 6), Ozil 6,5, Draxler 7 (40' st Volland sv); Mueller 7 (23' st Emre Can 6). A disp.: Trapp, Leno, Tah, Podolski, Gomez, Schurrle, Bellarabi. All.: Low 7

Italia (3-4-3): Buffon 6; Darmian 5, Bonucci 5,5 (16' st Ranocchia 5,5), Acerbi 5; Florenzi 5 (16' st De Silvestri 5,5), Montolivo 5, Thiago Motta 4,5 (23' st Parolo 5), Giaccherini 4,5 (23' st El Shaarawy 6); Bernardeschi 5, Zaza 5 (33' st Antonelli sv), Insigne 5,5 (23' st Okaka 5,5). A disp.: Sirigu, Perin, Astori, De Sciglio, Rugani, Jorginho, Soriano, Candreva, Pellè, Eder. All.: Conte 5

Arbitro: Drachta (Austria)

Marcatori: 24' Kroos (G), 45' Goetze (G), 14' st Hector (G), 30' st rig. Ozil (G), 38' st El Shaarawy (I)

Ammoniti: Hummels (G); Giaccherini (I)

Espulsi: nessuno