Amichevoli: Francia, tre schiaffi all'Armenia

21:55 - La Francia bissa il successo con il Portogallo e s'impone 3-0 in amichevole contro l'Armenia. A Erevan è Remy ad aprire le marcature, con un piattone ad inizio partita. Nella ripresa Pogba, entrato da una manciata di minuti, si procura un rigore, che Gignac trasforma senza problemi. Il sigillo arriva all'84' con Griezmann, servito splendidamente proprio dalla punta dell'OM. Esperimenti riusciti, soprattutto in fase offensiva, per Deschamps.

L'ex tecnico della Juve lascia fuori Benzema e Pogba, provando Schneiderlin al fianco di Matuidi. Gignac agisce da unica punta, supportato dall'inedito trio Remy-Payet-Sissoko. Pronti via e la Francia passa subito: al 7' Gignac, dalla destra, serve al centro Remy: per il giocatore del Chelsea è un gioco da ragazzi firmare lo 0-1 da due passi.

La risposta armena è affidata a una doppia conclusione di Pizzelli: prima arriva un violento mancino deviato da Mandanda, poi al termine di una splendida serpentina il diagonale del numero 8 termina di un soffio a lato. Se la difesa traballa l'attacco non scherza: servito ancora da Gignac questa volta il piattone di Remy si ferma sul palo interno alla sinistra di Berezovskiy.

Poco dopo i due si scambiano la cortesia, ma la punta dell'OM, dopo un controllo fortunoso, è fermato da una prodezza del portiere armeno. La ripresa si apre con un Matuidi in meno e un Pogba in più. Al talento della Juve basta una manciata di minuti per mettersi in mostra: salta due uomini, entra in area, doppio passo e fallo subito. Calcio di rigore, dal dischetto va Gignac, che spiazza Berezovskiy e firma lo 0-2 al 55'. Parte poi la giostra dei cambi e lo spettacolo ne risente: Deschamps rivoluzione l'attacco inserendo Cabella, Griezmann e Valbuena. A sfiorare il gol è però ancora Pogba: corner e colpo di testa del centrocampista, con palla che sfila a lato. C'è spazio anche per la rete dello 0-3: Gignac recupera palla e serve un bel filtrante per l'esterno dell'Atletico Madrid, dribbling secco su Kasparov (subentrato a Berezovskiy) e palla in fondo al sacco.

Il centravanti del Marsiglia lascia poi il posto a Benzema, meritandosi gli applausi dei presenti, ma per il giocatore del Real non c'è tempo per incidere. I Bleus ritorneranno in campo il 14 novembre contro l'Albania.