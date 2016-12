Amichevoli: festa Napoli, Nizza spazzato via

Trenta minuti per far tornare i tifosi dalla propria parte. Sarri schiera Valdifiori in cabina di regia e lascia in panchina Jorginho, in avanti spazio a Gabbiadini affiancato da Mertens e Callejon. Al 9' partenopei avanti con la capocciata di Koulibaly su cross dell'ex regista dell'Empoli, poi tra 24' e 27' arrivano la stoccata da fuori del belga e il tap-in dello stesso Koulibaly su tiro al volo di David Lopez. 3-0 e partita in cassaforte, col Nizza a fare da sparring partner. Nella ripresa il Napoli esercita un possesso palla sicuro, lo show era arrivato in precedenza. Per festeggiare i novant'anni erano arrivati gli audiomessaggi di Maradona e Cavani, col presidente De Laurentiis ad assistere dalla tribuna. C'erano state anche la presentazione della squadra e soprattutto quella del nuovo acquisto Arkadiusz Milik: il polacco vestirà la maglia numero 99, resta scoperto il 9 per un bomber che arriverà nelle prossime settimane.

LA CRONACA DEL MATCH90' - Triplice fischio: Napoli-Nizza finisce qui. Gli azzurri vincono 3-0 grazie alla doppietta di Koulibaly e alla rete di Mertens

89' - Tiro di El Kaddouri, la difesa respinge

86' - Insigne Jr. sbaglia l'appoggio per El Kaddouri, solo davanti a Hassen

85' - Walter innesca la manovra del Nizza, ma poi il Napoli serra le linee e l'azione sfuma grazie alla chiusura di Strinic

83' - Cambio per il Nizza: fuori Plea, dentro Donis

82' - Insigne Jr ci prova col sinistro, ma il tiro è ribattuto

78' - Dumitru impegna Hassen, ma è in fuorigioco

77' - Allan prova col destro da fuori, ma Hassen è attento

75' - Escono gli autori dei gol Koulibaly e Mertens ed entrano Luperto e Dumitru

74' - Cala il ritmo, ma il Napoli continua a pressare alto, mettendo in difficoltà i difensori del Nizza

73' - Hassen esce bene su un corner e allontana

71' - Cambio per il Nizza: fuori Dalbert, dentro Sar. Esce dal campo anche Souquet

70' - Entra Roberto Insigne ed esce Callejon

67' - Plea si presenta davanti a Sepe che si oppone, ma la posizione dell'attaccante del Nizza è irregolare

65' - Fuori Hamsik, dentro Grassi

64' - Dalbert salva di testa una bella palla in mezzo per Callejon

63' - Doppio cambio per il Nizza: escono Marcel e Lusamba, entano Vercauteren ed Eysseric

62' - Walter calcia alto una punizione da buona posizione

59' - Marcel si accentra e lascia partire il sinistro,ma Koulibaly blocca tutto

58' - Callejon pennella dalla destra per Mertens che di testa sbaglia incredibilmente a due passi da Hassen

57' - Sarri fa entrare Maggio ed El Kaddouri al posto di Hysaj e Gabbiadini

55' - Ennesimo corner per il Napoli, libera il Nizza

54' - Hysaj si accentra da destra e calcia di sinistro, ma il tiro è debole e Hassen para

49' - Gran palla di Mertens per Callejon, che poi si fa fermare dall'uscita di Hassen

47' - Sepe si distende bene su un tiro di Plea dalla distanza

46' - Hamsik lancia Mertens, ma il cross del belga è lungo per tutti

46' - Si riparte. Comincia il secondo tempo. Sarri manda in campo Strinic, Chiriches, Allan, Jorginho e Sepe. Escono Rafael, Albiol, Ghoulam, Valdifiori e Lopez.



45' - Il primo tempo si chiude sul 3-0 del Napoli, che domina la prima frazione di gioco sul piano del gioco e della condizione fisica.

39' - Hamsik si inserisce a sinistra e crossa per Gabbiadini, ma il traversone è troppo sul portiere

38' - Callejon segna, ma è in fuorigioco e l'arbitro annulla la rete

37' - Mertens si inserisce perfettamente e mette al centro un pallone perfetto per Lopez, che calcia debolmente tra le braccia di Hassen

32' - Dopo il terzo gol Nizza in completa balia del Napoli, che sulla sinistra fa faville con Ghoulam e Mertens

26' - GOL: Koulibaly firma il 3-0 con una deviazione sottoporta sugli sviluppi di un corner: 3-0

24' - GOL: Mertens parte palla la piede e fa partire una rasoiata dal limite che si infila alla destra di Hassen: Raddoppio Napoli

20' - Seri pesca Koziello, che sbaglia lo stop al limite e l'azione sfuma

18' - Ghoulam e Mertens dialogano bene sulla sinistra, ma non riescono ad affondare

14' - Nizza vicino al pareggio: Marcel inventa sulla sinistra per Plea, che di piatto calcia a lato di pochissimo

13' - Ghoulam spinge sulla sinistra, ma sbaglia l'ultimo passaggio per Gabbiadini

10' - Marcel prova a reagisre, ma il suo sinistro sbatte contro la difesa azzurra

9' - GOL: punizione perfetta di Valdifiori dalla sinistra, colpo di testa vincente di Koulibaly. Napoli in vantaggio

7' - Valdifiori prova a lanciare Gabbiadini in profonditò, ma la difesa del Nizza chiude

6' - Fase di studio tra le squadre

4' - Il Napoli pressa alto, ma il Nizza esce bene palla al piede, allargando sulle corsie esterne

2' - Plea ci prova dalla distanza, palla fuori

1' - Si parte, iniziata Napoli-Nizza. Sono gli azzurri a dare il calcio d'inizio



LE FORMAZIONI INIZIALI



Napoli (4-3-3): Rafael; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Lopez, Valdifiori, Hamsik; Callejon, Gabbiadini, Mertens. Allenatore: Sarri.

Nizza (4-1-4-1): Hassen; Souquet, Baysse, Boscagli, Dalbert; Walter; Lusamba, Koziello, Seri, Marcel; Plea. Allenatore: Favre.