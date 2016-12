30 luglio 2016 23:29 Amichevoli: è già lo United di Ibra, 5-2 al Galatasaray Lo svedese esordisce con una splendida rete in acrobazia, poi i Red Devils dilagano: doppietta per Rooney, Fellaini e Mata chiudono i conti

L'Ibrahimovic sbiadito e poco incisivo visto agli Europei? E' già nel dimenticatoio. Esordio col botto per lo svedese con la maglia del Manchester United: dopo appena 4' dell'amichevole contro il Galatasaray (giocata a Goteborg) l'ex Psg infila Muslera con una sforbiciata delle sue. Al triplice fischio sarà 5-2 per la squadra di Mourinho: scatenato Valencia (tre assist), doppietta per Wayne Rooney.

Ullevi tutto esaurito per seguire da vicino il nuovo numero 9 dei Red Devils, e dopo una manciata di minuti Ibrahimovic regala la prima gemma della sua nuova avventura: il cross di Valencia sembra fuori della portata di tutti, ma Ibra riesce ad arrivarci colpendo al volo in semi rovesciata e spendendo alle spalle di Muslera. A fine primo tempo Mourinho deve però strigliare i suoi, che si fanno rimontare e superare dalle reti di Sinan (22') e Bruma (40'). A inizio ripresa Ibrahimovic lascia posto a Rashford, e così sale in cattedra capitan Wayne Rooney.

Deviazione al volo (55') e tiro dagli undici metri impeccabile: doppietta per l'ex Everton e controsorpasso ai danni dei Leoni di Riekerink. Dopo il 4-2 di Fellaini (lob di testa imparabile per Muslera) Mourinho concede spazio anche a Darmian, Depay e Mata. Ed è proprio lo spagnolo a scrivere i titoli di coda, sfruttando nel migliore dei modi l'assist di Carrick. Manifesta superiorità dello United, il modo giusto per rialzarsi dopo il pesante ko in International Champions Cup di una settimana fa contro il Borussia Dortmund (a Shanghai finì 1-4 per la squadra di Tuchel).

